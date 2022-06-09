入廚貼士｜合掌瓜削皮4招防敏感痕癢　鮮嫩甜瓜5大特徵看瓜皮坑紋

合掌瓜（佛手瓜）需要去皮吃嗎？皮下透明的黏液在接觸後令雙手又痕又乾又脫皮如過敏反應，4個方法削佛手瓜皮有助減少這些不適。選購鮮嫩的佛手瓜時，要留心5個地方，就能品嚐夏日時令佛手瓜的清甜爽脆。



佛手瓜皮下透明的黏液含有樹脂，若吃了對人體無害，不過黏在手上有可能造成敏感。（尹嘉蔚攝）

合掌瓜削皮4方法 預防雙手乾癢過敏

瓜果在夏季中特別清甜美味，每年4-6月的合掌瓜（佛手瓜）正值時令，清炒及煲湯皆宜。較嫩的合掌瓜可以連皮一起吃，比較老的合掌瓜的瓜皮較硬，建議削皮食用。不過，在削皮的時候，瓜皮下的透明黏液，這些透明的黏液含有樹脂，若吃了對人體無害，不過黏在手上，對部分人來說，可能會造成敏感，例如吸收了皮膚的水分，時間一長皮膚會開始乾燥脫水，出現發癢、甩皮等現象。

按圖看重點，去掉佛手瓜皮減少敏感不適4個方法︰

削合掌瓜皮時，４個方法可防敏感不適：

1. 帶手套削皮。

2. 切走瓜頂一小部分，拿起並與瓜身摩擦至溢出白蕊，然後用水沖洗才去皮。

3. 將合掌瓜放入水中或流動的水龍頭下沖洗邊削皮。

4. 在合掌瓜頂部鎅十字刀，放入熱水灼燙2-3分鐘，撈起後用手輕輕一剝可撕下瓜皮，這樣可避免削皮過厚浪費瓜肉。

5招揀鮮嫩合掌瓜 泡凍水保持清脆

合掌瓜味道清爽，用於清炒，例如炒蛋、炒肉片等十分不錯，買鮮嫩的合掌瓜較好，觀察瓜皮，有光澤、表面淺溝、摸來光滑為佳，外皮帶著些少細軟茸毛的合掌瓜表示較新鮮，可帶皮切片、切絲清炒，去皮生吃及作涼拌菜，別有一番滋味。如果瓜皮上有少量的刺變硬，並有種子突出，表示老熟，在食用時更需要去皮，否則瓜皮太硬會有好多渣滓纖維，難於咀嚼及消化。這種老瓜水分較少，更建議用於煲湯、烹炒、或剁成餡包餃子等。

此外，合掌瓜果肉在碰到空氣時較易氧化及變黃，若然未及時烹煮，切開後可泡入凍水或冰水中，避免變色及維持清脆的口感。

鮮嫩的佛手瓜可帶皮切片、切絲清炒，去皮生吃及作涼拌菜。（VCG）

按圖看重點揀鮮嫩佛手瓜的方法︰

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佛手瓜（合掌瓜）需要去皮嗎？瓜皮能吃嗎？ 可去皮也可不去皮，鮮嫩的合掌瓜不用去皮，老合掌瓜需去皮，不然會影響口感。 如何揀鮮嫩的合掌瓜？ 瓜皮鮮綠色、有光澤、表面縱溝淺、手感滑、外皮帶些少細軟茸毛。 去合掌瓜皮時雙手又痕又乾，如何避免不適？ 可帶手套削皮、磨走白蕊、水中削皮、熱水灼燙片刻再撕下瓜皮……

參考資料︰低碳生活館