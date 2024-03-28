佛手瓜｜出芽生鬚根只宜煲湯？原來是1種菜真身！低卡高纖防便秘

蔥、蒜、薑發芽不足為奇，更有趣是佛手瓜（合掌瓜）也擺到「生鬚」長芽。佛手瓜放置時間太久，「生鬚」發了芽，還能吃嗎？



長出鬚根的佛手瓜沒有毒，但果肉的營養已流失，因供應了幼芽生展（bilibili影片截圖）

佛手瓜發芽 網民回應︰拿去種啦、煲湯冇問題！

有網民曾在社交平台「30 分鐘。3 餸 1 湯分享站」發帖文，「！緊急警報！ 擺左（佛手瓜）好耐擺出根！係未已經好老？」並夾附圖片一張，看到一隻翠綠的佛手瓜下方生根，瓜皮確實有點又粗又皺。部分網民紛紛回應︰「可以種了、拿去種啦、種棵瓜樹、搵個山頭野嶺埋咗去…」重點是佛手瓜發芽可以吃嗎？再看網民回覆︰「如果煲湯冇問題、老咗煲湯，嫩炒嚟食、係呀！芽都生出，層皮硬到成分厚。瓜肉都好硬，唔好食！唯一唔嘥嘅，就係要嚟煲湯。」

按圖看更多網民回應，亮點是最後一個評論令人長知識︰

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參考養生百科書，佛手瓜發芽了還能吃。有些蔬果發芽後可能會產生毒素，例如薯仔；但是對於佛手瓜來說，是不會有毒素的，而且佛手瓜發芽之後還可以繼續食用。只是發芽過程中，果肉中部分水分及營養物質已供應了發芽，使佛手瓜吃起來不甚新鮮，口感有所下降，並不建議生吃，可以用來煮湯或者清炒較好。

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佛手瓜蘋果花豆湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「佛手瓜蘋果花豆湯」的食用建議︰

此湯可消暑清熱 ，祛水消腫，每周飲2湯碗（2次）。湯水平和，一家大細可飲。如有疑問，請向中醫師諮詢。



時令湯水︳相關文章︰【健康湯水食譜】佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯 潤肺止咳增免疫力防作病

註冊中​醫師楊恩劍寧對「佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯」的食用建議︰

佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯味道清潤，有潤肺和中、理氣止咳的作用，適合現時乍暖還寒的天氣，有增強免疫系統的功效，適合全家食用。但此湯較涼，加數塊薑片可減低涼性。脾胃虛寒、容易腹瀉腹痛的人士慎服。可以一星期飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。



佛手瓜擺太耐發芽生鬚，瓜肉已老，可用於煲湯。（台灣黑胡桃網絡閣）

佛手瓜鬚根原來是龍鬚菜 營養纖維更高防便秘

歡吃台灣菜的朋友，可能吃過龍鬚菜，原來它與佛手瓜是血脈相連。

佛手瓜長出的幼藤就是龍鬚菜，食用纖維豐富。（台灣農委會）

龍鬚菜因鬚長，有點像龍的鬚而得名，其實它是佛手瓜的幼藤。據台灣農委會資料，佛手瓜嫩芽即為龍鬚菜。當佛手瓜果十分成熟後，瓜的下方會長出鬚根。龍鬚菜是一種「粗生」植物，甚至不需要使用農藥來防治害蟲，它本身的營養價值也比佛手瓜高，含有非常豐富的食用纖維，有助腸道健康，預防便秘。同時，富含鐵質、磷、鋅等礦物質，用於涼拌及熱炒等，簡簡單單即可起菜。

參考資料︰ 30 分鐘。3 餸 1 湯分享站FB / 台灣農委會 / 台灣行政院農業委員會FB / 黑胡桃網絡閣

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