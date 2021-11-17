炒蛋食譜｜佛手瓜素肉絲炒蛋健康家常菜　瓜爽蛋滑2重點少油都得

炒蛋是家常菜中數一數二的「名菜」，勝在雞蛋實惠又好味，多變兼百搭。炒滑蛋、炒老蛋，雞蛋好難會煮得難吃。當然，一碟黃澄澄的炒滑蛋最惹人垂涎，其他如叉燒炒蛋、豆角炒蛋、番茄炒蛋、苦瓜炒蛋…雞蛋為新鮮食材又好，為雪櫃剩菜又好，總能帶來幾分姿彩，將食物的味道及層次提高，連平日用多用於煲湯的佛手瓜，併揍素肉絲來炒滑蛋，同樣是色香味俱全。



佛手瓜素肉絲炒蛋，是抵食美味的家常菜。

雞蛋在全球的年均銷量龐大，在2021年上半年中國內地的鮮雞蛋月均銷量已達29.18千噸。據《日本經濟新聞》報道，日本雞蛋出口量已年年上升，增幅拋離牛肉及豬肉，香港成為日本雞蛋最重要出口市場，出口量佔比高過90%。日本雞蛋比泰國蛋、中國蛋、美國蛋在味道上似乎更勝一籌。或者在看文章的人不同意這個說法，然而各有所好、各取所需，是次炒蛋食譜利用蛋味濃郁的日本蛋製作。

將佛手瓜切成幼條，跟素肉絲炒蛋，蛋滑、瓜爽、肉絲香。

炒滑蛋不要一下鍋就炒

炒滑蛋可以不加牛奶，不加淡忌廉，不用太多油，已經可以好滑又好吃。平日見阿媽炒蛋，普普通通的家常菜，最緊要快、平、正，餵飽一家幾口，所以「快」是炒滑蛋的重點，當然並非一落雞蛋就起手炒，如果喜歡炒碎蛋的不妨試試。但喜歡吃蛋有蛋塊的朋友，落蛋之後見周邊開始凝固，就幫雞蛋翻身略炒，隨即熄火，因為餘溫會進一步將雞蛋悶熟。這個方法在使用易潔鑊的情況下，即使以少油炒，蛋也夠嫩滑。

炒滑「快」是重點，落蛋之後見周邊開始凝固，就幫雞蛋翻身略炒，隨即熄火。

嫌蛋炒蛋乏味，或者想為菜式多加營養，可以加瓜果，佛手瓜炒蛋其實可納入炒蛋食譜的名單內，平日煲湯用剩了佛手瓜，切成幼條，跟肉絲炒蛋，是此道菜的第二重點，素食者可用素肉絲代之。蛋滑、瓜爽、肉絲香，咬來有嚼感，啖啖香氣縈迴口腔。下飯、佐麵、空口吃，今期作冠軍家常菜當之無愧。

佛手瓜素肉絲炒蛋食譜

攝影、攝錄、剪接：鍾瑞龍

健康小貼士︰

佛手瓜性味甘、性涼，主要功效為理氣和中、疏肝解鬱、去風解熱，健脾開胃。



雞蛋有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸、維他命A、B、D及卵磷脂。卵磷脂有助分解血管中的膽固醇，使血液流通預防心臟病。另外，雞蛋的飽腹感強，有助減少食量，控制體重。



素肉絲成分有水、大豆濃縮蛋白、葵花籽油、鹽、糖及小麥澱粉等，不含膽固醇，屬低飽和脂肪，可提供膳食纖維和礦物質。



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【佛手瓜素肉絲炒蛋】（炒/Stir fry）

2-4人分量 1 級難度 15分鐘

材料︰

佛手瓜1個

素肉絲80克

雞蛋4隻

鹽少許

胡椒粉少許

麻油2茶匙

蒜蓉1茶匙

醃料︰

粟粉1茶匙

糖1茶匙

豉油1茶匙

做法：

1.將醃料加入素肉絲醃10分鐘。

2.佛手瓜用刨刀去皮，切開，去籽，切粗絲。

3.雞蛋加鹽、胡椒粉及麻油拂勻。

4.加熱油鑊，中火炒蒜蓉，加素肉絲拌炒。

5.放入佛手瓜拌炒，冚蓋以細火焗2分鐘。

6.開蓋，加蛋漿，見周邊凝固，翻炒至七分熟熄火完成。

不失敗秘訣︰

佛手瓜宜勿幼條更快熟。

蒜蓉以中火炒以免飛彈。

下蛋漿後，見周邊凝固，翻炒至七分熟後即熄火，餘溫會進一步悶熟雞蛋。