合掌瓜湯水合集｜健脾去濕安神10款合掌瓜湯水食譜　濕熱天氣最啱

合掌瓜（即佛手瓜），因為外形如兩手合掌或五指合攏而得名。合掌瓜清脆多汁，可做菜亦可生吃。中醫一般認為合掌瓜性溫味甘，歸肺、胃、脾經，具有理氣和中，疏肝止咳、健脾開胃的功效。主治肝鬱氣滯，肝胃不和、咳嗽痰多。注意它屬於温性食物，體質屬濕熱或陰虛的人應少吃。



一年四季中皆見合掌瓜的蹤影，特別在夏天又熱又濕的氣候裡，利用合掌瓜煲湯最好，湯水清甜，入喉舒暢，有助疏肝解熱及下火，適合容易熱氣的人士飲用。以下10款合掌瓜（佛手瓜）湯水各有功效，可作保健湯水之用。如有疑問，請向中醫師諮詢。

佛手瓜眉豆花生湯

健脾開胃 大人細路啱飲寒底不宜

佛手瓜眉豆花生湯，主力健脾開胃，輕微有助清熱，夏天氣候悶熱， 飲用此湯除悶、去煩，神清氣爽，提振食慾，惟寒涼人士少喝為佳。

佛手瓜眉豆花生湯食譜

薏米合掌瓜淡菜湯

健脾理氣 一家大細都啱飲！

在又熱又濕的夏天裡，利用合掌瓜煲湯有助疏肝解熱及下火。

薏米合掌瓜淡菜湯食譜

佛手瓜粟米豬腱湯

健脾開胃安神 兩類人注意飲用

佛手瓜有健脾、開胃、理氣和中，以及養陰安神功效。

佛手瓜粟米豬腱湯食譜

合掌瓜薏米瘦肉湯

養陰健胃 潤燥去濕面色更有光澤 除了合掌瓜、薏米和瘦肉外，此湯也用上北沙參和玉竹，註冊中醫師邱穎琳指，一般玉竹功效都是養陰清肺、益胃生津，其中南沙參偏於養胃生津，北沙參偏養陰清肺。

合掌瓜薏米瘦肉湯食譜

佛手瓜蘋果花豆湯

去水腫湯水清熱袪濕 適合一家大細

佛手瓜（合掌瓜）煲湯清甜，入喉舒暢。配去濕能力強，並有「豆中之王」美稱的花豆，煮成佛手瓜蘋果花豆湯，功效消暑去濕，去水消腫，養血安神，適合一家大細飲用，每周飲宜2湯碗（2次）。

佛手瓜蘋果花豆湯食譜

佛手瓜栗子甘筍湯

潤燥止咳 增強體質 用佛手瓜、栗子、甘筍、腰果和大豆芽等食材煲湯，可以大大提升素湯的鮮甜味，不放肉也非常清甜。此湯能潤燥、健脾、開胃、壯腰、固腎及強腰腿。

佛手瓜栗子甘筍湯食譜

佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯

潤肺止咳 增免疫力防作病

潮濕的天氣令人感到疲勞，乍暖還寒的氣候令人容易患上感冒，此時要注意增強身體免疫能力，強身健體的湯水有佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯，潤肺、理氣、止咳，適合全家飲用。此湯品較涼，加數塊薑片可減低涼性。脾胃虛寒、容易腹瀉腹痛的人士慎服。可一星期飲用一至兩次。

佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯食譜

合掌瓜馬蹄粟米湯

暑熱天氣清甜生津 合掌瓜煲湯，有助疏肝解熱及下火，最適合在暑熱潮濕及熱氣上火的日子飲用。此湯溫和清潤，能夠補充流失的水分，亦可紓緩熱咳及喉嚨痛。

合掌瓜馬蹄粟米湯食譜

合掌瓜紅蘿蔔湯

止咳舒緩喉痛 濕熱天不宜補身 此湯溫和清潤，特別適合炎熱多雨的天氣，能夠補充流失的水分，亦可紓緩熱咳、喉嚨痛。註冊中醫師何慧潔謂此湯適合消化不良及熱咳人士，即痰黃濃稠喉嚨痛，而寒咳者痰白清稀，多數夜晚咳嗽。寒咳、感冒、發燒人士不宜飲用。

合掌瓜紅蘿蔔湯食譜

合掌瓜玉竹紅腰豆湯

滋潤皮膚 化痰止咳治喉痛 都市人多睡眠不足，愛吃煎炸食物，易有咽乾及喉痛。合掌瓜玉竹紅腰豆湯可健脾理氣、化痰止咳、滋潤生津，紓緩喉嚨痛及咽乾。此湯屬性平和，不寒不燥。大部分人可飲用。一星期可飲4至5日也可。

合掌瓜玉竹紅腰豆湯食譜

在西醫角度也有不同營養素，按下圖看合掌瓜5大營養︰

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