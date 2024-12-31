香料營養｜通便降血糖15款高纖香料排名　芫荽第10 榜首多青蔥6倍

芫荽、蔥、蒜等辛香料常被認為是配菜，其實它們的纖維含量高，絕對是高纖蔬菜，有助預防便秘，使排便暢順。



香料營養｜15種最高纖辛香料配菜

台灣營養師程涵宇在社交平台列出最高纖的15種辛香料配菜，雖然它們的營養價值豐富，卻經常被人忽視，丟棄一旁，乏人問津。芫荽、薑或有時成料理的主角，但一般是「芫荽控」、「薑迷」才會鍾情的特色美食。然而，料理配菜的味道和營養價值不一定比主菜遜色，它們除了能增加食物風味，還能提供良好的膳食纖維來源。

料理配菜除了能增加食物風味，還能提供豐富的膳食纖維。（Unsplash）

香料營養｜助減重防便秘降大腸癌風險7大好處

程涵宇營養師表示，多補充膳食纖維有助減重、降低患糖尿病及大腸癌的風險，至少有7個好處，包括增飽腹感減低食慾助減重、提高胰島素敏感性及血糖穩定，降低患2型糖尿病的風險、促進腸道蠕動，預防便秘、降低患大腸癌的風險等等。

1 增加飽腹感、降低食慾助減重

2 提高胰島素敏感性及血糖穩定，降低二型糖尿病的風險

3 促進腸道蠕動，預防便秘，降低患大腸癌的風險

4 助腸道益菌生長，提升免疫力

5 降低心血管疾病風險

6 降低骨質疏鬆症機會

7 減高膽固醇風險



15款高纖辛香料配菜排名 刺蔥榜首 青蔥末席

據香港衛生署衛生防護中心的資料，青少年及成年人的每日膳食纖維攝取量應不少於25克，而兒童每日應攝取膳食纖維量則較低，攝取量應為兒童的年齡加5克。配菜中最高纖的是刺蔥，每100克含16.8克纖維，刺蔥又名茱萸，外觀與香椿相似，有強烈香氣，與花椒、薑並列為「三香」，大型網購平台有刺蔥粉購買，適合燒烤、佐肉、涼拌與拌麵，也可用來入菜、調味，任何炸、烤類料理灑上刺蔥粉後風味直接提升。

至於，每100克大蒜、芫荽、青蔥分別含4.2克、3.2克、2.5克纖維不等。烹調料理時多用天然的辛香料，能補充膳食纖維，亦能減少使用鹽降低鈉質攝取。

按圖了解15款高纖配菜排名︰

+ 11

1 刺蔥（茱萸）16.8克

2 紅辣椒11.4克

3 紫蘇8.8克

4 薄荷7.5克

5 香樁5.9克

6 大蒜4.2克

7 青辣椒4.1克

8 九層塔3.4克

9 蒜苗3.3克

10 芫荽3.2克

11 老薑3.2克

12 榨菜2.9克

13 茴香2.8克

14 韓式泡菜2.8克

15 青蔥2.5克

參考資料︰程涵宇營養師FB

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