芫荽功效｜補腦護心降血糖6健康好處5類人慎吃　芫荽、番荽有別？

芫荽（香菜Coriander / Cilantro）是一種常用香草，與番荽、紅蘿蔔和芹菜同科，芫荽對於健康至少有6個好處，包括有助降低血糖及促進消化等。不過，切勿跟番荽混淆，它們並非同一食材呢。



中醫認為芫荽辛溫，內通心脾，外達四肢，有溫中健胃的作用。（iStock）

芫荽功效

芫荽功效甚廣，中醫認為芫荽辛溫，內通心脾，外達四肢，有溫中健胃的作用，可促進血液循環，寒性體質者若適當吃點芫荽能改善手腳冰冷。由於芫荽氣味濃烈，非人人接受，但喜歡的人卻趨之若鶩，無論煮湯、做醬、芫荽燒賣、芫荽腸粉、芫荽麵、芫荽咖啡、芫荽爆谷、芫荽薯片和芫荽千層蛋糕等，都令一眾芫荽控為之雀躍。社交平台更有芫荽關注組，分享關於芫荽的大小事情。芫荽對降血糖、增免疫力亦有裨益。

按圖了解吃芫荽的6個健康好處︰

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芫荽功效1：助降血糖

高血糖是2型糖尿病的危險因素之一，芫荽有助於刺激胰島素分泌降低血糖水平。

芫荽功效2：增免疫力

芫荽富含多種抗氧化劑，例如槲皮素，有助增強免疫力，在預防癌症、抗炎和保護神經系統有所貢獻。

芫荽功效3：有益心臟

芫荽有助降低血壓及壞膽固醇，同時增加好膽固醇，有助保護心臟。用香草代替鹽調味，有助減少鈉攝取，有助改善心臟健康。

芫荽功效4：維持腦部健康

芫荽中的抗氧化劑有助減少大腦炎症、改善記憶力和減輕焦慮症狀，但需要更多的研究證明。

芫荽功效5：促進消化

芫荽有助減少不良的消化症狀，如腹痛、腹瀉及胃脹，並促進排便。

芫荽功效6：保護皮膚

芫荽的抗氧化劑有助於減緩皮膚老化，免受細胞被自由基傷害。

芫荽（Coriander）、番荽（Parsley）分別

不少人搞不清楚芫荽與番荽之間的分別，雖然兩者同為香草，外觀相似，但芫荽比番荽更易凋謝，芫荽的氣味也較番荽濃烈。芫荽皮蛋湯用的是芫荽（Coriander / Cilantro），即香菜，常用於西湯、沙律及西餐裝飾的是番荽（Parsley）。

按圖發現更多芫荽與番荽之間的分別︰

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外觀、氣味

芫荽︰葉為鉅齒狀，葉面較圓，莖部較軟，有輕微辛辣味。

番荽︰葉片較尖，似花葉，莖部較挺，特別是卷葉番荽，味道較溫和。



產地

芫荽︰一年草本植物。種植地區南歐、北非和西南亞。

番荽︰兩年草本植物。種植地區常見於中東及歐美。



用途

芫荽︰所有部分：葉、根、莖和種子可用於烹飪，作為裝飾或磨成粉末。常用於墨西哥牛油果Salsa、印度香料瑪莎拉粉（Garam Masala）

番荽︰只有葉子被使用，切碎並灑上作裝飾。常用於黎巴嫩塔布勒沙律（Tabbouleh）、意大利香草醬Gremolata、西餐裝飾。



芫荽好處多，但非人人啱食。（unsplash）

芫荽禁忌 5類人慎吃

芫荽在一些國家也被當作傳統藥材使用，如伊朗的傳統療法會利用芫荽來治療失眠，土耳其則是利用芫荽種子製作能消除脹氣的藥方。縱然芫荽的好處甚多，但一些對香草易敏感人士須留意，以下5類人士也要慎吃芫荽。

1.低血糖的人應該慎食芫荽，因為對降血糖見效。



2.服用薄血丸人士不宜食吃芫荽，因為芫荽中含大量維他命K，會有血液凝固作用。



3.氣虛者少食芫荽，中醫認為多食或久食芫荽，會損精神，加重氣虛，容易乏力、倦怠等不適。



4.風熱感冒者不宜，感冒時若出現口乾、口苦、鼻涕黃、咽喉痛等風熱感冒症狀時，不要吃芫荽，否則加重感冒的症狀。



5.狐臭、口臭、胃潰瘍患者不宜，芫荽有溫熱的作用，所以狐臭、口臭和胃潰瘍的患者不宜食用，否則會加重病情。



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參考資料︰Helathline