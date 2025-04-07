肉醬意粉食譜｜木村拓哉秘製肉醬意粉5招　加1物代替肉碎更美味！

肉醬意粉食譜｜日本藝人木村拓哉曾在日本朝日電視台節目《家事ヤロウ》擔任嘉賓，親自示範自家的私房料理食譜，其中一道是最常見的西式料理肉醬意粉。縱然木村版的肉醬醬汁是用現成的番茄麵醬製作，但調味時也絕不馬虎，更教授了烚意粉更快速的方法。



木村拓哉再次在《家事ヤロウ》擔任嘉賓，親自示範自家的私房料理食譜。（《家事ヤロウ》節目截圖）

肉醬意粉食譜｜木村版番茄肉醬用現成麵醬？蔬菜高湯粉增添甜味

肉醬意粉看似平平無奇，粗略煮一個實在不難，當然用現成的番茄麵醬製作番茄肉醬令味道更有保證。以木村介紹的自家版本為例，使用了橄欖油風味及巴西利風味的番茄麵醬以增加層次，不過他表示並不足夠，更用了蔬菜高湯粉、喼汁、茄汁、月桂葉及糖再調味。【肉醬意粉食譜】自製超簡易 開Party不必再叫到會了！

木村版番茄肉醬意粉。（《家事ヤロウ》節目截圖）

肉醬意粉食譜｜平底鍋烚意粉時間加快一半 牛肋條取代肉碎更有口感

肉醬意粉不止醬汁重要，肉類的選擇亦同樣重要，一般都會用牛肉碎、豬肉碎，不過木村與大家相反，選擇購買一片片的牛肋條肉再切條。他指牛肋條的油脂比肉碎少， 而且吃起來更有口感。

此外，木村更建議烚意粉時應用平底鍋而非高身湯鍋，因湯鍋用水量比較多；水滾時間約12分鐘，而平底鍋用水量比較少；水滾時間約4分鐘，時間足足快一半有多。煮意粉貼士｜意大利大廚4秘技100円意粉醬大升級！加1材料代替水

木村選擇購買一片片的牛肋條肉再切條來取代牛肉碎、豬肉碎。（《家事ヤロウ》節目截圖）

請按圖看木村拓哉「肉醬意粉」步驟及貼士：

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木村拓哉【肉醬意粉】食譜



材料：

牛肋條肉400克

洋蔥1個

意粉（1.6毫米）100克

巴馬臣芝士適量

TABASCO適量

黑胡椒適量



意粉醬材料：

番茄麵醬（橄欖油風味）1瓶

番茄麵醬（巴西利風味）1瓶

蔬菜高湯粉8克

喼汁1.5湯匙

茄汁1.5湯匙

月桂葉1片

糖1湯匙



做法：

1. 洋蔥切碎，放入可入微波爐的碗中，用微波爐適用保鮮紙包好，以600W叮2分鐘。

2. 牛肋條切成約6mm寬的大小。

3. 中火燒熱油鍋，加入洋蔥略炒，其間加鹽調味。

4. 加入牛肋條略炒，加入2款番茄麵醬拌勻。

5. 加入蔬菜高湯粉、喼汁、茄汁及月桂葉續煮數分鐘，加入糖調味。

6. 煲滾一鍋水，先加鹽，再放入意粉按包裝指示煮至軟硬適中，盛起。

7. 將煮好的意粉擺盤，淋上適量的意粉醬。

8. 灑上巴馬臣芝士、黑胡椒及TABASCO，即成。



木村拓哉秘製「肉醬意粉」貼士：

1 牛肋條的油脂比肉碎少，而且切成長條形吃起來更美味。

2 盡量將洋蔥貼近鍋邊翻炒，避免燒焦。

3 對比只用1隻番茄麵醬，2隻番茄麵醬混合使用令味道更加豐富有層次。

4 蔬菜高湯粉有助增加番茄麵的甜味。

5 利用平底鍋煮意粉比利用湯鍋更有效率，煲滚700毫升的水約3分40秒。