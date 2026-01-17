意粉食譜｜意粉的煮法變化多端，口味多變又飽腹，不管是一個人吃、兩人用餐或是當作party food，煮意粉都是一個非常好的選擇。意粉煮幾耐？想煮意粉時又不知道如何做，可以參考以下的合集，由傳統西式或是新式的意粉口味都應有盡有。



意粉煮幾耐？不同口感煮時間大不同！

意粉煮幾耐？煮意粉所需時間，最常做法是按照包裝上的建議烹調，但一般來說，煮意粉時間約為8分鐘，在8分鐘內它的狀態也一直在變。

1至2分鐘：意粉會因為吸了水而膨脹，澱粉遇熱糊化亦會使麵條開始變黏。

3至6分鐘：澱粉持續糊化及變軟。

7至8分鐘：隨著意粉煮熟，澱粉層會逐漸變硬，並完全跟麵條分離，意粉反而不再具黏性。

意粉煮幾耐？意粉經過8分鐘後，你可以根據自己喜歡的軟硬程度再決定烹調時間。（資料圖片／龔嘉盛攝）

網絡熱話｜煮意粉無名火起險炸廚房！正確煮意麵7個錦囊好味安全

煮意粉為何要加鹽?

煮意粉加鹽除了是因為調味外，同時亦有助去除意粉上的黏性澱粉，防止小麥澱粉在55℃變糊。

為了要使鹽有充足時間去溶化，一水滾就要落鹽。（Pixabay）

意粉食譜｜15款簡易做法

1.白汁蘑菇意粉食譜

【白汁蘑菇意粉食譜】3種材料自製白汁 鮮香滑溜稀稠自己調校！

白汁蘑菇意粉食譜

2.卡邦尼意粉食譜

卡邦尼意粉食譜｜Carbonara零失敗3大秘訣！雞蛋忌廉最佳比例1：1

卡邦尼意粉食譜

3.白汁海鮮意粉食譜

【白汁海鮮意粉食譜】百搭醬汁配飯麵都得 加咩海鮮隨你鍾意！

白汁海鮮意粉食譜

+ 1

4.免焗千層麵食譜

【意粉食譜】免焗千層麵零失敗意式料理 3層餡料味濃郁口感豐富

免焗千層麵食譜

5.白酒大蜆意粉食譜

【意粉食譜】白酒大蜆意粉鮮味滲酒香 Vongole意粉原來分兩種

白酒大蜆意粉食譜

6.肉醬意粉食譜

【肉醬意粉食譜】自製超簡易 聖誕Party不必再叫到會了！

肉醬意粉食譜

7.牛油果青醬意粉伴帶子食譜

【牛油果食譜】牛油果青醬意粉伴帶子 簡化版混醬Super Food

牛油果青醬意粉伴帶子食譜

8.南瓜汁長通粉食譜

【南瓜食譜】南瓜汁長通粉素食可吃 特濃醬汁似「金沙」香味誘人

南瓜汁長通粉食譜

9.黑松露野菌闊條麵食譜

【黑松露野菌闊條麵食譜】變身意大利星級大廚 教你食平啲

黑松露野菌闊條麵食譜

10.檸檬蝦意粉食譜

【檸檬蝦意粉食譜】檸檬中和忌廉膩滯感 15分鐘炮製清新意粉

檸檬蝦意粉食譜

11.松子蒜片大蝦炒意粉食譜

【意粉食譜】松子蒜片大蝦炒意粉 蒜香惹味又健康！

松子蒜片蝦仁炒意粉食譜

+ 1

12.拿破崙意粉食譜

【拿破崙意粉食譜】茄汁意粉開胃有益 加一樣材料添日式風味

拿破崙意粉食譜

13.明太子意大利粉食譜

【意粉食譜】明太子意大利粉魚子鹹香國民美食！10分鐘日式西餐

明太子意大利粉食譜

14.雞肉本菇扁意粉食譜

【飯盒食譜】雞肉本菇扁意粉15分鐘煮好 輕鬆媲美日式Cafe出品

雞肉本菇扁意粉食譜

15.泡菜卡邦尼意粉食譜

【15分鐘飯盒食譜‧有片】泡菜卡邦尼意粉 酸辣減膩加黃更香滑