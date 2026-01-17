意粉食譜合集｜15款中西日韓意粉簡易做法 卡邦尼/千層麵/炒意粉
意粉食譜｜意粉的煮法變化多端，口味多變又飽腹，不管是一個人吃、兩人用餐或是當作party food，煮意粉都是一個非常好的選擇。意粉煮幾耐？想煮意粉時又不知道如何做，可以參考以下的合集，由傳統西式或是新式的意粉口味都應有盡有。
意粉煮幾耐？不同口感煮時間大不同！
意粉煮幾耐？煮意粉所需時間，最常做法是按照包裝上的建議烹調，但一般來說，煮意粉時間約為8分鐘，在8分鐘內它的狀態也一直在變。
1至2分鐘：意粉會因為吸了水而膨脹，澱粉遇熱糊化亦會使麵條開始變黏。
3至6分鐘：澱粉持續糊化及變軟。
7至8分鐘：隨著意粉煮熟，澱粉層會逐漸變硬，並完全跟麵條分離，意粉反而不再具黏性。
網絡熱話｜煮意粉無名火起險炸廚房！正確煮意麵7個錦囊好味安全
煮意粉為何要加鹽?
煮意粉加鹽除了是因為調味外，同時亦有助去除意粉上的黏性澱粉，防止小麥澱粉在55℃變糊。
意粉食譜｜15款簡易做法
1.白汁蘑菇意粉食譜
【白汁蘑菇意粉食譜】3種材料自製白汁 鮮香滑溜稀稠自己調校！
2.卡邦尼意粉食譜
卡邦尼意粉食譜｜Carbonara零失敗3大秘訣！雞蛋忌廉最佳比例1：1
3.白汁海鮮意粉食譜
4.免焗千層麵食譜
【意粉食譜】免焗千層麵零失敗意式料理 3層餡料味濃郁口感豐富
5.白酒大蜆意粉食譜
【意粉食譜】白酒大蜆意粉鮮味滲酒香 Vongole意粉原來分兩種
6.肉醬意粉食譜
7.牛油果青醬意粉伴帶子食譜
【牛油果食譜】牛油果青醬意粉伴帶子 簡化版混醬Super Food
8.南瓜汁長通粉食譜
【南瓜食譜】南瓜汁長通粉素食可吃 特濃醬汁似「金沙」香味誘人
9.黑松露野菌闊條麵食譜
10.檸檬蝦意粉食譜
11.松子蒜片大蝦炒意粉食譜
12.拿破崙意粉食譜
13.明太子意大利粉食譜
【意粉食譜】明太子意大利粉魚子鹹香國民美食！10分鐘日式西餐
14.雞肉本菇扁意粉食譜
【飯盒食譜】雞肉本菇扁意粉15分鐘煮好 輕鬆媲美日式Cafe出品
15.泡菜卡邦尼意粉食譜
【15分鐘飯盒食譜‧有片】泡菜卡邦尼意粉 酸辣減膩加黃更香滑
