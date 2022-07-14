奇異果催熟｜實試2種催熟法哪種快速軟甜？標籤4030暗藏栽種秘密

奇異果太硬，一個簡單方法就可以催熟奇異果，將果肉加快軟化，並可盡快食用。奇異果上的小標籤有4位數字4030，隱藏了奇異果的種植秘密。



奇異果催熟方法比較

從市場購買奇異果後，放了一、兩天還是好硬，切開後果肉仍生不甜。加快奇異果催熟，有2個簡易辦法。（一）將兩至三個（多於也可）奇異果放入塑料保鮮袋，紮緊袋口，室溫下放兩日。（二）將奇異果和番薯，放入塑料保鮮袋，綁緊袋口，室溫下放兩日亦可。以上方法（一）比方法（二）佳，用方法（一）催熟的奇異果更軟腍，但兩種方法的原理也是利用乙烯來催熟。乙烯是一種植物的天然荷爾蒙，無色也無味，會加速水果成熟與老化，當存放水果的溫度愈高，乙烯釋出就愈多。

購買奇異果後，放了一、兩天還是好硬，這樣的奇異果，果肉不甜。

將奇異果催熟，採用及比較兩種方法，按圖可了解︰

+ 4

高濃度乙烯蔬果齊擺放加快催熟

故此，急吃的奇異果，若然太硬，就跟能釋放乙烯的水果及根類植物存放。想快速催熟，則放進紙袋或塑料袋提高溫度，使更多的乙烯釋出。如果不太急於吃，就簡單地放進碗裡並置於室溫下，讓它自然催熟，一般需時三日，奇異果進口商Zespri官網亦有提示。至於，金奇異果在完熟後會變得更軟更甜，切忌在室溫環境下擺放太久。

含高濃度乙烯的蔬果包括︰奇異果、蘋果、香蕉、木瓜、牛油果、水蜜桃、啤梨、芒果、番薯、洋蔥等。

按圖了解含高濃度乙烯的蔬果例及擺放需知︰

+ 4

若將一般蔬菜、水果與高濃度乙烯的蔬果放在一起，就容易提早老化及腐爛。高濃度乙烯的蔬果如果未成熟應放在室溫，並留意成熟情形；若果成熟了則要放雪櫃低溫保存，並與其他蔬果分開存放，最好放入袋中，避免其釋放的乙烯加速其他蔬果老化。換言之，想奇異果保存得更久，可以儲存在雪櫃以減慢催熟速度，緊記不要跟其他水果一同擺放。

標籤秘密4030代表依法噴灑農藥

另外，奇異果上有一個小標籤，例如綠色奇異果的標籤上有四位數號碼︰4030，據台灣中時電子報報道，4030與種植方法有關，4位數字中的第1個數4，代表是傳統栽種的品種，有噴灑農藥或綜合肥料，但農藥用量都依法在規管範圍內，市民食用前要清洗乾淨便沒有安全疑慮。

綠色奇異果的標籤上有4030，代表是傳統栽種的品種，有噴灑農藥或綜合肥料，但農藥用量都依法在規範範圍內。

如果前面加了9，例如︰9-4030，代表是有機種植，均以天然肥料、物質及循環再造資源於果園種植奇異果，包括堆肥或藻類來對抗寄生蟲及植物疾病，而不會採用任何除草劑、殺蟲藥或其他合成物質污染泥土。

如何加快奇異果熟透？ 將兩至三個（多於也可）奇異果放入塑料保鮮袋，紮緊袋口，室溫下放兩日。 為什麼將奇異果困在一起加快熟透？ 原理也是利用乙烯來催熟。 含高濃度乙烯的蔬果有哪些？ 奇異果、蘋果、香蕉、牛油果、番薯、洋蔥等。

參考資料︰Zespri/元氣網/中時電子報