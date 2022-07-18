煮枝豆貼士｜翠綠爽嫩5大訣竅　多加一樣東西齊煮提升香氣更鮮綠

枝豆（毛豆）是未成熟的大豆，涼浸浸的枝豆是炎夏之下的消暑小食。煮枝豆始終是水煮最好吃，雖然當中的維他命B、C、鉀及鉬會流失，但水煮的風味最有豆香及清爽。想再進一步提升枝豆的香氣和色澤，最重要是加一樣東西與枝豆一起煮。



水煮枝豆清爽美味 「菜中之肉」富營養

到日本餐廳用膳，點一客枝豆佐清酒，鹽花配翠綠的枝豆，味道清甜，從豆筴中啜出枝豆更充滿了食趣。時而在街市看到用網袋裝起販售的枝豆，產地源自福建漳州，色澤翠綠。家常的枝豆做法可以用在涼拌、蒜香和油燜等。

枝豆雖然是豆類，卻富含比一般豆類還要豐富的蛋白質和纖維。（尹嘉蔚攝）

最簡易的水煮枝豆口感鮮嫩清爽、豆質軟綿。喜歡吃枝豆的人，就是喜歡這樣的簡約，能吃到它的天然風味。枝豆雖然是豆類，卻蘊藏比一般豆類還要豐富的蛋白質和纖維，有時被稱作「菜中之肉」。在家中煮枝豆，如何把它煮得好吃又好看？有一個主要訣竅，就能煮出視覺及味覺兼具的枝豆。

按圖睇煮枝豆示範︰

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煮枝豆5大貼士 水滾加茶包增色提香

先將枝豆用流動水邊洗邊搓，去除污垢和部分的絨毛，瀝水後用剪刀剪掉頭尾，較易使枝豆入味。之後煲一鍋水，水量要足夠蓋過枝豆，放入一大匙鹽，也可在水中加一小匙糖來提味，開大火煮至水滾；水必須夠滾才放入枝豆，在高溫下瞬間燙熟了枝豆使其翠綠。然後，放入枝豆和一個茶包，除了花茶之外，任何茶包也可，煮約5分鐘，茶包讓煮出來的枝豆顏色更鮮綠，香氣也被提升。

枝豆煮得好吃又好看，加一個茶包一起煮。（尹嘉蔚攝）

勿加蓋冷藏一晚風味更佳

煮枝豆時緊記不用冚蓋，讓草酸揮發至空氣，枝豆的葉綠素便不易受酸性物質影響，顏色就會更漂亮。煮到5分鐘後試味，煮到喜歡的軟硬度立即熄火並瀝乾，放入冰水，顏色能保持得更好，若將枝豆冷藏一晚風味更佳。吃剩的枝豆，裝入保鮮袋內平鋪，放到急凍中保存，想吃前則解凍享用。

煮枝豆5大入廚貼士︰

1.剪去頭尾，更易入味。

2.加鹽、糖提味。

3.水滾枝豆下鍋，高溫瞬間燙熟及灼綠。

4.加茶包及開蓋煮，提升香氣更鮮綠。

5.過冷河，顏色更漂亮。

按圖認識枝豆的5大健康好處，留意有3類人需要慎吃枝豆，以免損害健康︰

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