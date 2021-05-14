揀枝豆貼士｜愈飽滿愈好味？鮮嫩爽甜枝豆必睇一個部位

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-14 14:04

枝豆，即是毛豆，無論烚煮或清蒸，加鹽作小食、跟菜和肉一起炒…均具特色。當選擇鮮嫩及美味的枝豆時，留心觀察枝豆一個部位，秒速知道哪一包枝豆更好吃。

枝豆（毛豆，Edamame）是未成熟的大豆，Edamame中的eda是「莖」（枝）的意思；mame是「豆」。（尹嘉蔚攝）

鑒別美味枝豆的主要方法非常簡單，枝豆在飽滿的豆筴內似乎充滿營養，但實際上豆筴愈飽滿，說明枝豆仁愈接近大豆的狀態，甜度將會慢慢降低。

按圖了解鑒別美味枝豆的主要方法︰

枝豆可灼燙、蒸或微波加熱煮熟，常見拌勻些許海鹽作為零食或前菜享用，可配抹茶和麥茶，佐清酒及啤酒，一顆二顆飽滿的小枝豆，清香味在口腔縈迴，口感粉糯紮實，冷藏後享用風味更佳，無不齒頰留香，在六月到九月之間的季節是枝豆當造的時候。

枝豆營養價值高，是健康小食。（尹嘉蔚攝）

點擊以下各圖看看在家中如何烹調美味的枝豆︰

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枝豆有大量的維他命、礦物質及纖維，當中的維他命K和葉酸比成熟大豆更豐富，每100克枝豆的葉酸佔每天建議攝取量（RDI）近8成，維他命K則佔每天建議攝取量近1/3。

枝豆屬高蛋白食物，十分飽肚，備受減肥及想控制體重的人士愛戴，然而有3類人士宜慎吃枝豆，避免影響健康。（尹嘉蔚攝）

按下圖認識枝豆的5大健康好處 ，但要留意有3類人需慎吃枝豆，以免損害健康︰

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參考資料︰《教えてもらう前と後》