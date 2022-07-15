長壽菜｜專家力推海帶芽高碘高纖6好處　附簡易食譜加1材料更吸收

海帶芽（裙帶菜）屬於溫帶性海藻，本身是一種低卡而高礦物質的食物。有日本醫生更奉它為「長壽菜」，指出海帶芽有豐富營養，甚至具促進腸臟蠕動、提升免疫力以至抗癌等功效，其鈣質含量和膳食纖維，亦完勝多種蔬菜。



海帶芽與海帶的分別

海帶芽（裙帶菜）與海帶究竟有什麼分別呢？最主要是前者類似葉狀，中間明顯有梗部，兩旁呈不規則的羽狀分裂，看起來像裙帶一樣；而海帶則沒有梗，而是整片工整而扁平，看起來也十分平滑。日本腸臟科專家藤田紘一郎推薦人們多吃有「長壽菜」之稱的海帶芽，認為可幫助腸胃蠕動、減緩便秘、降膽固醇等，以下就列出海帶芽的營養素以及各種功效。

海帶芽（左）與海帶（右），後者明顯較扁平和工整。（photo-ac）

海帶芽高鈣 纖維是番薯葉10倍

市面上一般見到的海帶芽都是乾品，吃之前需浸泡至軟身。每100克的海帶芽，就含有約240毫克鈣，而味噌湯常見的乾海帶芽，鈣含量更高達3倍以上，約有820毫克！另有報道指，100克乾海帶芽膳食纖維高達35.6克，比起椰菜的1.3克、番薯葉的3.1克等高出10倍，對腸臟蠕動甚有益處。台灣營養師陳彥甫曾在其著作《腸道保健食物最佳功效排行榜》指出，海帶芽的膳食纖維與膠質，能清除腸道中的廢物和毒素。

海帶芽對健康有多個好處，如促進腸臟蠕等、通便等。（photo-ac）

以下再介紹多6個海帶芽對健康的好處：

1.維持甲狀腺功能

海帶芽是碘的良好來源，每克約含42微克碘，佔每日人體所需的28%。碘是人體用來產生甲狀腺激素的必需礦物質，有助支持生長、新陳代謝、蛋白質合成和細胞修復等，但缺碘卻偏偏非常普遍，所引起的症狀包括：體重增加、疲勞、脫髮和皮膚乾燥等，當甲狀腺功能減退，甲狀腺將無法產生足夠的甲狀腺激素來維持正常功能。

2.降血糖並改善胰島素抵抗

一些研究發現海帶芽可降低血糖水平，並改善胰島素抗性。一項為期4周的研究表明，每日補充48克海藻，可顯著降低20名糖尿病患者的血糖水平；另有研究指，海帶芽能預防胰島素抵抗，使身體能正常使用胰島素將糖輸送到細胞的能力，避免高血糖。

海帶芽高碘，對維持甲狀腺功能十分有益。（photo-ac）

3.降血壓和心臟病風險

高血壓會給心臟和血管帶來額外壓力、削弱心肌並增加患心臟病的風險，有研究表明，在飲食中添加海帶芽，有助控制血壓並強化心臟健康。一項為期10周的研究表明，向白老鼠餵飼含海帶芽萃取物，可顯著降低收縮壓（上壓）。然而，醫學界還需要更多人體研究來評估海帶芽如何影響一般人的血壓。

4.降膽固醇

膽固醇在身體中發揮著產生激素、消化脂肪等作用，但過多的血液膽固醇會積聚於動脈中，並阻塞血液流動，從而增加患心臟病和中風的風險。

雖然目前僅限於動物的研究，但確實有實驗證明海帶芽可降低膽固醇水平及改善心臟健康。另一項研究亦指出，補充海帶芽能使白老鼠體內的壞膽固醇水平降低，就連攝取海帶芽乾的粉末，都明顯在28天後降低膽固醇水平。

除沙律外，加入烏冬裡同吃也是海帶芽的一種常見食法。（photo-ac）

5.有助抗癌

有動物和試管研究顯示，海帶芽能阻止癌細胞生長。一項動物研究表明，給白老鼠服用海帶芽，有助抑制乳腺癌細胞的生長和擴散。而另一項試管研究發現，從海帶芽提取的特定化合物，可有效抑制結腸癌細胞和腎癌細胞生長。

然而，部分研究結果則好壞參半，一項針對52,679名女性的研究報告稱，海藻攝入量增加與甲狀腺癌風險增加有關，這可能是攝入過多碘的結果，因此，還需要更多研究來確定海帶芽如何影響人類癌細胞形成。

6.減肥

海帶芽不僅富含幾種關鍵營養素，在動物研究中也被證明能促進體重控制，研究發現，補充海帶芽提取物，可抑制高脂飲食控制白老鼠的體重增長，而另一項研究更發現海帶芽表現出抗肥胖作用，能減少脂肪組織，甚至減少體重和腰圍。

不過，由於大多數研究都是在動物身上進行，因此需要更多研究來了解海帶芽如何影響人類體重。

有日本人甚至會用海帶芽包飯糰。（photo-ac）

海帶芽簡易食譜 加麻油更吸收

日本臨床營養實踐協會的理事長足立香代子大讚海帶芽是高鈣食材，能維持骨骼、牙齒強健、穩定神經、抑制血壓上升等，箇中的碘更可幫助生長發育、促進代謝、預防肥胖，建議與油脂一同攝取可提高吸收率，以下將分享一個簡易的海帶芽豆腐味噌湯食譜，飲用前不妨淋上少許芝麻油，以提高吸收率。不過營養師亦提到，若本身為甲狀腺相關疾病的患者，則不宜多吃。

海帶芽豆腐味噌湯，若加點麻油有助提升吸收率。（photo-ac）

海帶芽豆腐味噌湯食譜



材料：

海帶芽乾5克

豆腐200克

味噌40克

水800毫升



做法：

（1）豆腐切成一口大小。

（2）煲滾一鍋水，依次放入豆腐和海帶芽乾，待它膨脹發大。

（3）味噌放入隔篩，一邊攪拌至全部溶化後，即可熄火。

