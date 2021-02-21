【味噌營養】配豆腐海帶味噌湯8食譜合集　減脂降血糖要加呢樣！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-02-21 12:44

味噌（麵豉醬）是日本一種傳統的日本調味品，更是日本人的養生食材，常用作煮湯、醃漬或餸菜調味料。眾所周知味噌營養多，原來加上不同的食材配搭，功效亦有不同。以下集合8款味噌湯食譜，可以按自己所需選擇不同食譜，再學習味噌正確烹調法，以防味道變苦，營養或流失。

味噌湯是日本的國民湯水，更有日本有「醫生殺手」的美譽，它由大豆、米或小麥等穀物，利用鹽和麴發酵而成，釀造時間長約1至3年，最常見的是白味噌和赤味噌。味噌本身蘊藏豐富的蛋白質、鋅、各類礦物質及維他命，蛋白質及鋅有助增強人體的免疫系統健康。

味噌湯是日本人每一日都會飲用的湯水。（資料圖片）

除了營養豐富，味噌湯亦有降血糖之效，深色味噌較白味噌佳，因為它的梅納汀可抑制糖分吸收，防止餐後血糖上升、促進胰島素分泌。以往亦有日本醫生指配煮味噌湯時加入洋蔥，加強降血糖功效及改善血管健康。

按圖看日本美容網站所建議的味噌湯配搭功效：

味噌正確烹調法

味噌不就是把它溶在熱水中嗎？那有什麼正確不正確？然而，味噌含豐富的酵素，不能用大火猛煮、久煮，否則味道變苦，營養或流失。煮味噌湯最先煮熟配料如豆腐、蔬菜或蜆肉，然後熄火或調至最細火，加入味噌，讓味噌均勻及慢慢融入熱湯中。

味噌含豐富的酵素，不能用大火猛煮、久煮，否則味道變苦，營養或流失。（資料圖片／龔嘉盛攝）

按圖看2個味噌正確烹調法：

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