油煙肺癌｜煮菜3壞習慣增肺癌風險！抽油煙機勿即關熱鍋下菜係錯?

台灣衛生福利部曾統計台灣不吸煙女性族群罹患肺癌機率，發現烹煮時未使用抽油煙機的女性，罹患肺癌風險高出有使用抽油煙機者的8.3倍。



台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈近日分析，炒菜有3大壞習慣恐罹患肺癌。

炒菜「3習慣」恐罹癌（按圖了解 👇👇👇）

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一、油冒煙才下鍋

譚敦慈指出，煙霧是導致女性罹患肺癌的主因，並坦言自己煮飯時都選擇不爆香，且鍋子不會熱鍋、熱油，因只要有油煙就會有有毒物質的產生，建議加水下去炒，就不會有多餘油煙問題，廚房也更乾淨。

二、不洗鍋子直接炒下一道菜

譚敦慈表示，很多人洗鍋子只洗內部，但其實鍋子外也會有油垢，所以建議鍋子外面也要一併洗乾淨，並且在煮下一道菜時，也都要清洗鍋子喔，避免進而產生致癌物質。

三、馬上關抽油煙機

譚敦慈提醒，開火後就開抽油煙機，熄火後務必再續抽5～10分鐘，因為此時家中PM2.5的含量仍很高，切記不要嫌抽油煙機吵就馬上關掉了。此外譚敦慈也提醒民眾，抽油煙機的乾淨程度=肺的乾淨程度，一定要定期清理並檢查抽油煙機是否可以確實排除，才不會造成無法挽回的遺憾喔！

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