夏天湯水食譜｜生脈飲解暑提神生津補虛 黨參麥冬3材料1類人慎服
撰文：尹嘉蔚
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炎夏天氣持續高溫，暑氣蒸騰，中醫有提神解暑的妙方。「生脈飲」只需三味藥材煮水45分鐘，待涼後飲用，一日可喝1-2杯（250-500毫升）代替清水，功效益氣生津、補氣虛及陰虛。
攝影：尹嘉蔚
「生脈飲」黨參、麥冬、五味子煮水
香港消防處表示，本年夏天單計7月首3周已錄得122宗行山中暑求助個案，逼近去年整個7月的191宗。豔陽似火令人大汗淋漓、精神委靡，註冊中醫師潘仲恆建議可用傳統方劑「生脈飲」來解暑、生津。利用黨參、麥冬、五味子（五味子為果實）一起煮水飲用，味道微甜不酸，清爽涼快，材料在中藥店已能買齊。
適合新冠康復者及廣泛群眾
潘醫師解釋，根據2019冠狀病毒病抗疫中成藥使用建議（試行版），患過新冠輕症、老年人、氣少、乏力、多汗者也宜飲用「生脈飲」，一日內可喝1-2杯（250-500毫升）來代替清水，體質偏寒、在酷熱天氣下長時間進行戶外活動的人也能飲用，但孕婦要慎服。潘醫師提醒要飲新鮮煮起的，室溫下待涼後可服，不要放過夜；也不宜放入雪櫃，因太冰、太寒易傷脾胃。
「生脈飲」材料，各自的功效簡略︰
黨參︰益氣健脾
麥冬︰潤肺除煩
五味子︰生津斂汗
按圖了解「生脈飲」的食材功效︰
註冊中醫師潘仲恆對「生脈飲」的食用建議︰
～「生脈飲」有助解暑提神、益氣生津、補氣虛及陰虛。
～一日內可喝1-2杯（250-500毫升）代替清水。
～一般大人小童均可飲用，孕婦慎喝。
～如有疑問，請向中醫師諮詢。
「生脈飲」是什麼？
「生脈飲」 用黨參30克 、麥冬9克、五味子3克，一起煮水飲用。功效能解暑、生津、益氣、補虛。
哪些人宜飲「生脈飲」？
據2019冠狀病毒病抗疫中成藥使用建議（試行版），經患過新冠輕症、老年人、氣少、乏力、多汗者也宜飲用「生脈飲」，體質偏寒、在酷熱天氣下長時間進行戶外活動的人也能飲用，但孕婦要慎服。
「生脈飲」每次喝多少？
一日內可喝1-2杯（250-500毫升）代替清水，不要喝過夜及冷藏過的，喝新鮮煮起的最佳，在室溫下待涼飲用。