夏天湯水食譜｜生脈飲解暑提神生津補虛　黨參麥冬3材料1類人慎服

炎夏天氣持續高溫，暑氣蒸騰，中醫有提神解暑的妙方。「生脈飲」只需三味藥材煮水45分鐘，待涼後飲用，一日可喝1-2杯（250-500毫升）代替清水，功效益氣生津、補氣虛及陰虛。

攝影：尹嘉蔚



「生脈飲」黨參、麥冬、五味子煮水

香港消防處表示，本年夏天單計7月首3周已錄得122宗行山中暑求助個案，逼近去年整個7月的191宗。豔陽似火令人大汗淋漓、精神委靡，註冊中醫師潘仲恆建議可用傳統方劑「生脈飲」來解暑、生津。利用黨參、麥冬、五味子（五味子為果實）一起煮水飲用，味道微甜不酸，清爽涼快，材料在中藥店已能買齊。

「生脈飲」用黨參、麥冬、五味子一起煮水飲用，益氣生津，提神解暑。

適合新冠康復者及廣泛群眾

潘醫師解釋，根據2019冠狀病毒病抗疫中成藥使用建議（試行版），患過新冠輕症、老年人、氣少、乏力、多汗者也宜飲用「生脈飲」，一日內可喝1-2杯（250-500毫升）來代替清水，體質偏寒、在酷熱天氣下長時間進行戶外活動的人也能飲用，但孕婦要慎服。潘醫師提醒要飲新鮮煮起的，室溫下待涼後可服，不要放過夜；也不宜放入雪櫃，因太冰、太寒易傷脾胃。

「生脈飲」材料，各自的功效簡略︰

黨參︰益氣健脾

麥冬︰潤肺除煩

五味子︰生津斂汗



按圖了解「生脈飲」的食材功效︰

生脈飲食譜

註冊中醫師潘仲恆對「生脈飲」的食用建議︰

～「生脈飲」有助解暑提神、益氣生津、補氣虛及陰虛。

～一日內可喝1-2杯（250-500毫升）代替清水。

～一般大人小童均可飲用，孕婦慎喝。

～如有疑問，請向中醫師諮詢。



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