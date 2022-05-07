夏天湯水食譜｜粟米鬚麥冬淮山湯　去濕利水養陰安神孕婦不宜

初夏養生，注意去濕，煮湯未需用到瓜果，同時不宜用「補」的食材，夏日氣溫高，降火清熱，調理身體。粟米鬚麥冬淮山湯，有利水去濕，養陰安神之效。湯水漓甜，入喉舒服，可不用額外用鹽調味，味道清清甜甜。

攝影︰尹嘉蔚



去濕消水腫，可考慮用粟米鬚煲湯，幫助去除體內的濕氣，加強消水腫的功效，並可紓緩由濕重而引起的身體不適，去濕亦要健脾，同步進行，脾虛致濕重，脾更虛、濕更重。粟米鬚性平，一般沒有副作用，註冊中醫師潘仲恆表示粟米鬚最好用新鮮的，揀乾貨的話要留意品質乾淨，煲湯前要沖水洗乾淨，確保沒有細沙。

粟米鬚麥冬淮山湯，可利水祛濕，養陰安神。

湯水中有麥冬，味道微苦，在夏天嘗試多吃苦性的食物，有助改善食欲、瀉心火及清熱除煩。扁豆、薏仁同是有助化濕的食材，圓肉、百合可安神。圓肉，即是龍眼乾，潘醫師指圓肉也可補益心脾及養血。至於，百合可用新鮮及乾貨，若用鮮百合的話，在熄火前的15-20分鐘才放入湯中，避免因久煮而溶化。

圓肉，即是龍眼乾，可補益心脾、安神養血。

粟米鬚麥冬淮山湯材料，各自的功效簡略︰

粟米鬚︰利尿泄熱

麥冬︰生津除煩

淮山︰益氣補肺

扁豆︰健脾化濕

薏仁︰滲濕清熱

圓肉︰養血安神

百合︰安神潤肺

陳皮︰理氣化痰



粟米鬚麥冬淮山湯食譜

按圖了解「粟米鬚麥冬淮山湯」的食材療效：

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註冊中醫師潘仲恆對「粟米鬚麥冬淮山湯」的食用建議︰

～粟米鬚麥冬淮山湯有助利水去濕，養陰安神。

～一星期可飲1-2湯碗（1-2次）。成人及兒童均可飲用，孕婦忌喝。

～如有疑問，請向中醫師諮詢。



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【粟米鬚麥冬淮山湯】（煲/Boil）

2-4分量 1級難度 1小時

材料︰

淮山30克

粟米鬚20克

麥冬15克

扁豆10克

薏仁10克

圓肉10克

百合10克

陳皮1塊

水1.5公升

鹽適量

做法︰

1.將全部材料洗乾淨。

2.鍋內注入清水，大火煲至水滾。

3.加入全部食材，水再滾後轉細火。

4.煲1小時後熄火，蓋焗半小時，加適量鹽調味完成。

不失敗秘訣︰可用鮮淮山、鮮百合，湯水更滑。將熄火前20分鐘才加入鮮百合煮湯，以免百合久煮溶化。