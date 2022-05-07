夏天湯水食譜｜粟米鬚麥冬淮山湯 去濕利水養陰安神孕婦不宜
初夏養生，注意去濕，煮湯未需用到瓜果，同時不宜用「補」的食材，夏日氣溫高，降火清熱，調理身體。粟米鬚麥冬淮山湯，有利水去濕，養陰安神之效。湯水漓甜，入喉舒服，可不用額外用鹽調味，味道清清甜甜。
攝影︰尹嘉蔚
去濕消水腫，可考慮用粟米鬚煲湯，幫助去除體內的濕氣，加強消水腫的功效，並可紓緩由濕重而引起的身體不適，去濕亦要健脾，同步進行，脾虛致濕重，脾更虛、濕更重。粟米鬚性平，一般沒有副作用，註冊中醫師潘仲恆表示粟米鬚最好用新鮮的，揀乾貨的話要留意品質乾淨，煲湯前要沖水洗乾淨，確保沒有細沙。
湯水中有麥冬，味道微苦，在夏天嘗試多吃苦性的食物，有助改善食欲、瀉心火及清熱除煩。扁豆、薏仁同是有助化濕的食材，圓肉、百合可安神。圓肉，即是龍眼乾，潘醫師指圓肉也可補益心脾及養血。至於，百合可用新鮮及乾貨，若用鮮百合的話，在熄火前的15-20分鐘才放入湯中，避免因久煮而溶化。
粟米鬚麥冬淮山湯材料，各自的功效簡略︰
粟米鬚︰利尿泄熱
麥冬︰生津除煩
淮山︰益氣補肺
扁豆︰健脾化濕
薏仁︰滲濕清熱
圓肉︰養血安神
百合︰安神潤肺
陳皮︰理氣化痰
按圖了解「粟米鬚麥冬淮山湯」的食材療效：
註冊中醫師潘仲恆對「粟米鬚麥冬淮山湯」的食用建議︰
～粟米鬚麥冬淮山湯有助利水去濕，養陰安神。
～一星期可飲1-2湯碗（1-2次）。成人及兒童均可飲用，孕婦忌喝。
～如有疑問，請向中醫師諮詢。
去濕湯｜蓮子淮山去濕素湯健脾補腎利關節 寒濕天氣啱飲孕婦不宜
【粟米鬚麥冬淮山湯】（煲/Boil）
2-4分量 1級難度 1小時
材料︰
淮山30克
粟米鬚20克
麥冬15克
扁豆10克
薏仁10克
圓肉10克
百合10克
陳皮1塊
水1.5公升
鹽適量
做法︰
1.將全部材料洗乾淨。
2.鍋內注入清水，大火煲至水滾。
3.加入全部食材，水再滾後轉細火。
4.煲1小時後熄火，蓋焗半小時，加適量鹽調味完成。
不失敗秘訣︰可用鮮淮山、鮮百合，湯水更滑。將熄火前20分鐘才加入鮮百合煮湯，以免百合久煮溶化。