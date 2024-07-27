夏天湯水食譜｜蓮藕綠豆薏仁湯　利水除濕清熱消暑去水腫

夏天除了消暑，還要消水腫。去水腫的湯水食材總有薏仁及赤小豆，其實荷葉也幫到手。平日包糯米雞的荷葉，煲水飲用有助去水腫。

攝影：尹嘉蔚



女生最怕的水腫問題，可能由「濕」所致，水腫令體液流動不暢順，濕重加劇。濕重容易使人疲倦，去濕湯水在春夏期間有助利水除濕去水腫，清熱消暑。

蓮藕綠豆薏仁湯，用到6樣材料︰蓮藕、綠豆、赤小豆、生熟薏仁、蓮子及荷葉。

脾虛致濕重 補脾加蓮藕蓮子

薏仁、赤小豆是利水除濕去水腫的常用的食材，註冊中醫師潘仲恆表示荷葉去腫利濕的功效其實也不錯，它亦能清熱消暑；綠豆也有助消暑利尿。此外，去濕亦要健脾，必須同步進行，脾虛致濕重，脾更虛、濕更重，適合加健脾、補脾的蓮藕及蓮子煲湯。

蓮藕綠豆薏仁湯雖有助利水除濕，去水腫，但性味偏涼，脾胃虛寒及女性生理期時最好避免飲用。

蓮藕綠豆薏仁湯，煮湯時有縷縷荷葉及薏仁香氣，湯色透澈，入喉舒適，不用加鹽也夠味了。



蓮藕綠豆薏仁湯食譜

蓮藕綠豆薏仁湯食譜（4-6人分量）

材料︰

蓮藕1條、綠豆1両、赤小豆1両、薏仁1両、蓮子1両、荷葉1塊、水3公升

做法︰

1.綠豆、赤小豆及薏仁洗淨，浸泡8小時。

2.蓮藕洗淨切塊，荷葉洗淨切半。

3.大火煲滾水後，放入全部材料，水再滾後轉細火。

4.煲1小時後熄火，蓋焗15分鐘完成。

不失敗秘訣︰

~不用加鹽也夠味。

~用乾貨荷葉，必須搓洗乾淨才使用。

~綠豆、赤小豆及薏仁需浸泡才容易煲腍，蓮子不用浸，直接煲便腍透。

按圖了解此湯的食材療效：

+ 3

蓮藕：煮熟後，性溫味甘，有健脾養胃、補氣養血、止瀉的效果，適合胃腸虛弱、消化不良的人食用。

綠豆：味甘、性寒。清熱解毒，消暑利尿、消癰腫。

赤小豆：味甘酸，性平。可利水除濕，和血排膿，消腫解毒。

薏仁：味甘、淡，性微寒。助利水滲濕，健脾，除痹，清熱排膿。清利濕熱宜用生薏仁，健脾止瀉宜用炒過的熟薏仁。此湯水用到生熟薏仁各半。

蓮子：味甘、澀，性平。益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。

荷葉：味苦、澀，性平。清暑利濕，升陽止血。

註冊中醫師潘仲恆對「蓮藕綠豆薏仁湯」的食用建議︰

此湯可清熱消暑，利水除濕，消水腫，每周飲1湯碗（1次）。



由於性味偏涼，脾胃虛寒，如容易腹瀉、胃口不佳的人，及女性生理期時，最好避免飲用。湯中較多豆類，多吃易有飽脹悶氣的感覺。



如有疑問，請向中醫師諮詢。



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