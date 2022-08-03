飲食熱話｜豬油渣被網民大讚：創造者根本是神！行內人教最佳食法

台灣有許多道地平民小吃，其中炸物受到不少人喜愛，包含鹹酥雞、雞扒、薯條、甜不辣、魷魚、百頁豆腐等等。



然而，日前一名網友在Facebook上發文，分享一種路邊買不到的神秘炸物，而貼文曝光後也掀起討論，有人在留言處激動直呼「這種食物怎麼會有人討厭！」

按圖看清神秘炸物賣相、網友留言！

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豬油渣帶皮更好吃！

日前一名網友在Facebook「爆廢公社二館」上發文，原PO表示聽說很多人不敢吃豬油渣，可是自己卻蠻喜歡這味的，口感又香又脆。從照片中可以看見，紅色碗內裝著一顆顆金黃色的豬油渣，原PO還搭配其他菜色一起享用。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我也覺得香香酥酥的，好吃」、「這種食物怎麼會有人討厭！創造這煮法的根本是神」、「剛炸起來的最好吃」、「很愛，但很少有機會吃到耶」、「如果是帶皮的更好吃」、「小時候的最愛」、「很好吃⋯但不可以吃太多，會顧廁所」、「滿滿的回憶，小時候家人一邊炸，我一邊偷吃」、「這好吃，就是很容易胖」、「好料的，現在都吃不到了」。

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行內人教怎樣吃最好

最後，也有內行網友分享吃法，「配醬油或鹽巴，很好吃」、「沾蒜頭辣椒醬油好吃耶」、「這個加蔥加醬油下去滷超好吃」、「這個灑白糖卡滋卡滋，超好下酒」、「炸的酥酥乾乾的灑上胡椒鹽」、「搭配甜豆瓣醬更好吃，古早味」、「很好吃，一定要灑些鹽巴」。

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