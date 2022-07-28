飲食熱話｜點日本A5和牛貨不對辦！網友笑稱：以為在吃客家鹹豬肉

「台幣一千五的A5和牛…..『紐約客』，這個油花大家吃得下去嗎？」台灣網友Shu-jing Mai在爆料公社發文。



美食人人愛吃，但有些價格真的不便宜，就好比大家熟悉的「和牛」，大家第一眼都會用油花來分辨，只是今天網友發現餐點送上來後的照片跟想像中認知中還有照片中的完全不一樣，突然有種莫名的「我吃的是什麼」的感覺～「我是看到菜單上的照片才點的…老闆說這是正常的油花分佈！」

按圖看清事發經過、和牛照片和一眾網友回應！👇👇👇

+ 6

菜單上的和牛產地標示著日本，而且等級是A5，只是，「這三層肉（五花肉）吧！」看到照片的網友忍不住吐槽。原PO提到因為知道和牛也有分部位，所以有查網路菜單，上面是寫「紐約客」，而且因為這看到的已經不是油花了，還特別詢問店家是否有精修肉品，店家回說有修過，這是正常的，所以讓原PO非常疑惑，因為畢竟和自己在日本吃過的不一樣呀！

「以我本人在牛肉工廠做將近十年，如果我去餐廳，餐廳端這個給我，告訴我這是A5和牛，我大概就放火燒店了...........」「我想你拿到是油和牛，不是和牛吧！」「你那鐵盤大概A5大小，A5 和 牛，沒毛病！」「看到圖差點以為在吃客家鹹豬肉」「這個油花一般都是沒有分割過，油一堆，和牛本來就油這種一塊就膩了。」「這叉燒吧！你沒點雙拼？」「哈囉～你點的是A5和油哦！不是A5和牛哦.....」

相關文章：和牛冷知識｜日本和牛、日本國產牛有何分別？一文看清免花冤枉錢👇👇👇

+ 7

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】