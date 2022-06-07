入廚貼士｜炸物回復酥脆只需3分鐘免翻炸！天婦羅炸雞炸豬排都啱
撰文：余曉彤
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炸物回復酥脆有方法，不用翻炸，只需3分鐘由軟淋淋的炸衣變回脆卜卜的口感，有如剛剛炸好的一樣。對比用氣炸鍋翻熱，此方法更能保留食物中的水分及肉汁，而且適用於任個類形的炸物，如天婦羅、炸雞、炸豬排等等！
炸物回復酥脆方法 必備3樣工具
任何炸物本來都帶有酥脆口感，但擺放一段時間後，脆卜卜的炸衣變得軟腍腍，口感與剛剛炸好的截然不同。除了再次油炸可做到翻熱及回復酥脆口感外，其他翻熱方法都只會影響炸衣的原有口感。若然家中沒有氣炸鍋又不想油炸，豈不是只能吃軟綿綿的炸物？日本富士電視台的綜藝節目《ノンストップ！》分享只需3分鐘免油炸便可找回炸物酥脆的妙法。
將炸物回復酥脆口感，首先需要3樣工具包括焗爐、錫紙、噴壺。
請按圖看炸物回復酥脆步驟及原理：
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以上的方法基本上適合任何類型的炸物，而節目中則特別推薦用於天婦羅、炸雞、炸豬排！
炸物回復酥脆步驟
工具：焗爐、錫紙、噴壺（裝入食用水）
做法：
1. 將錫紙握皺後攤開，放上炸物。
2. 於炸物表面噴水。
3. 放入焗爐中高溫焗2-3分鐘，即成。
為什麼炸物擺放一段時間後會變腍？
炸物冷卻後，炸漿上的空位萎縮，從而失去脆卜卜口感。
炸物回復酥脆方法需要甚麼工具？
焗爐、錫紙、噴壺（裝入食用水）。
炸物回復酥脆適用於甚麼類形炸物？
此方法基本上適合任何類型的炸物。
資料來源：日本富士電視台《ノンストップ！》
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