飲食熱話｜口水雞螞蟻上樹15個易誤導菜式及由來　1款因慈禧而起?

小時候外出吃飯，不止一次被菜式的古怪名字嚇到，以為是什麼恐怖食品，例如：螞蟻上樹，一見到就想起滿嘴都是螞蟻在爬，立刻毛管直豎！原來我不是孤單的，日前有人在討論區開Post，講起有什麼曾被菜式名誤導的經驗，不少人直指食「水煮魚」中伏，兒時亦覺得「夫妻肺片」很殘忍！



有網民在討論區出Post，問起有沒有一些易誤導人的菜式名字，結果引起熱烈討論！有人就說，小時候誤把「鴛鴦戲水」聽作「鴛鴦汽水」，問媽媽「鴛鴦汽水」是什麼味，網民搞笑回覆是「可樂加雪碧」、「沐浴露味」，甚至有人指其實就跟便利店亂溝的自由斟一樣味。除此之外，你又想到什麼例子嗎？看看以下15種食材或菜式名字吧。

1.郊外油菜

去粉麵舖加碟油菜，餐牌總會寫上「郊外」二字，網民透露小時候問過爸爸何解油菜前面一定要搭「郊外」，是因為菜從郊外來嗎？父親就說：「邊有人喺市區種菜？」而根據嶺南大學中文系講師蕭欣浩的書籍《屋邨尋味記》解釋：「其實『郊外油菜』的組成不難明白，套用現在常說的產地直送，就是說產地是本地郊區。以前香港的交通網絡不發達，到郊區真的要長途跋涉，例如到屯門、元朗等地，是切切實實的『郊遊』！所以蔬菜從郊外到餐枱，即割即運即煮即食，新鮮程度可想而知。」

郊外油菜。（資料圖片／鄧穎琪攝）

2.口水雞

有人說，最初聽到「口水雞」這名字，以為真係用口水整。不過有指這道川菜原本叫麻辣雞、椒麻雞，不過文人郭沫若就在《賟波曲》形容這道菜：「少年時代在故鄉四川吃的白砍雞，白生生的肉塊，紅殷殷的油辣子海椒，現在想來還口水長流……」有指口水雞因靈魂醬汁美味得讓人流口水而得名。

口水雞也有演變成口水雞翼，起源是辣汁美味得令人口水直流。（資料圖片／黎家浩、陳錦超攝）

3.豚肉飯

豬肉就是豬肉，自從受日本文化影響，開始有豚肉丼出現，有網民就坦言起初誤以為是河豚（雞泡魚）或海豚肉，不敢吃。

豬肉、豚肉明明是同一種食材，但「豚肉」聽起來卻高級些。（資料圖片／龔嘉盛攝）

4.螞蟻上樹

有人說：「細個阿媽話想試下整螞蟻上樹，我驚咗一日。」其實螞蟻上樹就是肉碎炒粉絲，據說跟元代文學作品《竇娥冤》有關，竇娥做這道菜給婆婆食，對方視力不佳，把肉碎看成螞蟻，而肉碎掛在粉絲上，就如在樹枝上爬的樣子，所以這道菜就叫螞蟻上樹了。

螞蟻上樹。（資料圖片／詹郭敏、陳錦超）

5.水煮魚

川菜在港盛行，水煮魚、水煮牛肉紛紛崛起。「水煮」在我們認知裡，一直與白烚無異，有人叫了水煮魚，以為是白烚，結果卻「辣到飛起」，並說：「就係唔想食辣先諗住叫水煮，X你成煲係鮮紅色！」水煮魚其實就是把草魚、黑魚或其他魚類，加辣椒、花椒、豆芽等快速放在滾水裡燒煮。

水煮魚與白烚差得遠了，一整鍋都是鮮紅的辣椒。（VCG）

6.紅燒獅子頭

獅子頭其實是肉丸，在隋煬帝年代興起，當時因他對葵花崗的美景留戀，御廚就把這道肉丸菜式命名為「葵花斬肉」。至唐代時，郇國公韋陟的廚師又把這道菜餚奉客，賓客覺得美味極了，大讚：「郇國公半生戎馬，戰功彪炳，應佩獅子帥印。」韋陟聽罷就將這道菜命名為「獅子頭」。不過對很多小朋友來說，名字卻十分嚇人。

獅子頭其實只是肉丸。（資料圖片／鄒家鳳攝）

7.夫妻肺片

網民說：「以為食人。」「一聽個名就覺得冇陰公，殺都算，係要兩公婆一齊殺！」夫妻肺片在不少人心目中就是這樣的恐怖，它其實是涼拌菜一種，相傳是來自清朝小販所售的涼拌牛雜片；1930年代成都一對攤販夫婦把牛雜薄片混合，稱作「廢片」/「燴片」，結果成為招牌貨品，客人送上金字牌匾，因「廢」字意思負面，故改成「肺片」，合起來就是「夫妻肺片」了。

夫妻肺片。（Wikipedia Commons）

8.親子丼

有網民小時候以為日本的親子丼就如親子活動般，由母子一起進行，即是兩母子一齊吃完這碗飯。但相信不少人都知，「親子」的名稱是因為丼物裡面同時包含雞肉與雞蛋，它來自日本的「玉ひで」餐廳，本是販售「軍雞鍋」（鬥雞鍋），煮熟雞肉後，再淋上蛋汁與白飯一同食用，慢慢演變成今日的親子丼。

親子丼。（photo-ac）

9.蠔豉

蠔豉是乾貨一種，由蠔生曬而成，有分生曬、乾曬和半乾濕，但由於讀音與「蠔屎」相同，有網民小時候就被表哥欺騙，他說：「以為係蠔嘅屎，有個X街表哥細細個時講，係蠔啲屎搓埋一嚿，本身樣嘢又啡色，以為係真，唔敢食。」

蠔豉。（VCG）

10.啫啫雞

小時候會叫男孩子的性器官做「啫啫」（本字是脧脧），久而久之聽到「啫啫雞」都會覺得有點核突，以為是雞的「啫啫」（脧脧），當然是完全錯了啦。「啫啫」其實是擬聲詞，由於把雞、料頭等放入瓦煲或砂煲高溫烹煮的時候，肉汁快速蒸發，發出「啫啫」聲而命名。

啫啫雞煲的「啫啫」與身體部位無關，而是擬聲詞。（資料圖片／麥超億、鍾瑞龍攝）

11.菠蘿包

菠蘿包也沒什麼好解釋，個個香港人都知是什麼，就是麵包上有一層由砂糖、蛋、麵粉和牛油製成的脆皮，焗起後這層脆皮似菠蘿的外皮，內裡並沒有菠蘿成分。未知是否因為網民常常說：「菠蘿包都冇菠蘿啦！」近年市面上有加入罐頭菠蘿片的菠蘿包，名為「真係菠蘿包」。

菠蘿包。（資料圖片／朱潤富攝）

12.佛跳牆

佛跳牆，光看名字真的不會知道是什麼，近年所見的佛跳牆，就是把多種材料加入鍋中燉煮，如：雞肉、海參、竹笙、花膠、瑤柱、冬菇等，雖然跟古時的佛跳牆材料未必完全一樣，但其起源就是指，御廚煮好這道菜後，香氣撲鼻，使得隔壁修行多年的老和尚都馬上爬牆探頭張望，故此叫「佛跳牆」。

佛跳牆美味得連食素的和尚都吸引過來，不惜爬牆探望。（資料圖片）

13.肉絲炒麵

講起炒麵，一般都想起豉油王炒麵之類，麵身比較軟腍，但為什麼茶餐廳的肉絲炒麵，麵餅卻是脆卜卜的呢？原來這個麵食源自上海、蘇州的「兩面黃」，演變成半煎半炒的方式，所以部分硬脆、部分則是軟身。

肉絲炒麵（資料圖片）

14.賽螃蟹

這絕對是最多人誤會的菜式！賽螃蟹，寫明「螃蟹」二字，讓人以為有蟹也是可以理解。相傳慈禧太后有次突然想食蟹，但北京不近海，未能即時找到蟹，御廚只得以蛋白、黃花魚等模仿蟹肉，幸好慈禧太后亦大喜。至於「賽」這個字，其中一個意思是「媲美」，賽螃蟹就是指這道菜味道媲美真蟹！

賽螃蟹並沒有蟹肉，白色的是蛋白、黃色的是蛋黃，吃之前要拌勻。（Instagram：e.g.kitchen）

15.猴頭菇

最後一個並非菜式，而是食材——猴頭菇，網民說：「細個聽到阿嫲煲湯落猴頭菇真係嚇到飛起。」大概以為這種菇真的是從猴子頭而來吧？其實它只是啡色又毛茸茸，形似猴子頭，所以就叫猴頭菇了。