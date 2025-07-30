大腸癌｜日飲珍珠奶茶增致癌風險3倍2類糖是元兇　手搖茶糖分排名

大腸癌成因｜手搖茶（調製茶）消暑、解渴、減壓，各人總有不得不喝的原因。有醫生提醒大眾留意飲用手搖茶的次數，以免因長期攝取高糖分飲品而養出大腸癌。



大腸癌成因｜醫指日飲手搖茶 增高血壓患癌風險

珍珠奶茶、蜂蜜綠茶、芝士奶蓋等手搖茶深受歡迎，縱然知道暗藏高糖及高熱量危機，但仍難以抗拒，午飯後一杯、作為餐飲或者心癮起時喝一杯更是常事。每日飲用手搖茶除了會增加患肥胖症、高血壓等風險外，更會對身體造成其他不良影響。台灣肝膽腸胃科醫生張振榕在節目《醫師好辣》表示，每日飲用高糖分飲品、食物如珍珠奶茶或會養出大腸癌，即使是原本沒有癌症的黏膜，若長期被高糖分浸養，也會被養出癌細胞。

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張醫生指高果糖等高糖分食物，會養成大腸癌。（YouTube@《醫師好辣》）

大腸癌成因｜果糖、玉米糖漿致大腸癌細胞增3倍

張醫生解釋珍珠奶茶的甜味主要來自果糖及玉米糖漿，經科學人體實驗中發現，2種糖分會讓大腸的腫瘤細胞增生超過3倍以上。他再舉例另一項實驗，將大腸癌細胞分別放在2隻老鼠體内，再分別餵食。結果吃素食的老鼠體内癌細胞維持細小水平，相反另一隻老鼠每天喝珍珠奶茶，在數月內即病逝。張醫生指高果糖等高糖分食物，會養成大腸癌。

果糖及玉米糖漿會讓大腸的腫瘤細胞增生超過3倍以上。（YouTube@《醫師好辣》）

大腸癌成因｜水果茶亦高糖 不比珍珠奶茶健康

珍珠奶茶含過多精製糖分，如果是用真正水果沖泡的水果茶會相對健康嗎？張醫生指水果一樣含有果糖，只是濃度相對低，道理如同飲用10瓶啤酒或1杯威士忌，並不見得更健康。

消委會曾檢測香港的手搖茶糖分，指出清茶類很多時加入了果糖、蜜糖或糖漿，所以經常飲用水果類的手搖茶一樣也有患癌風險。雖然張醫生在節目中並沒有建議飲用手搖茶的次數，不過他指自己太太由每日飲用2杯珍珠奶茶現減至每2個月才飲用1杯。

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清茶類很多時加入了果糖、蜜糖或糖漿，所含糖分比珍珠奶茶還要高。（Kaizen Nguyễn/Unsplash）

消委會ｘ食安檢測｜奶茶類熱量較高 清茶類糖分較多

消委會與食安中心合作曾檢測8大類手搖茶，包括珍珠奶茶、芋香奶茶、芝士奶蓋／奶蓋綠茶、抹茶拿鐵、百香果紅茶、芒果綠茶、茉莉綠茶和蜂蜜綠茶，共127個樣本，發現平均每100克含5.4克糖，當中以百香果紅茶的平均糖含量最多，平均每100克含7.1克糖。雖然奶茶類飲品平均含糖量較低，熱量卻高於一般清茶類。其中以珍珠奶茶的平均能量值最高，其次是芋香奶茶、芝士奶蓋／奶蓋綠茶及抹茶拿鐵。

消委會與食物安全中心合作，曾測試坊間8種，合共127款手搖茶類飲品。（盧翊銘攝）

請按圖看8大類手搖茶（手搖茶）的平均糖含量及熱量（由糖含量低至高排列）︰

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8大類調製茶的平均糖含量及熱量

芝士奶蓋／奶蓋綠茶（100克）

糖 3.5克、57千卡

珍珠奶茶（100克）

糖 5克、78千卡

芋香奶茶（100克）

糖 5.1克、74千卡

抹茶拿鐵（100克）

糖 5.2克、56千卡

芒果綠茶（100克）

糖 5.6克、37千卡

蜂蜜綠茶（100克）

糖 5.8克、29千卡

茉莉綠茶（100克）

糖 6克、29千卡

百香果紅茶（100克）

糖 7.1克、41千卡

資料來源：台灣節目《醫師好辣》、《選擇》508期