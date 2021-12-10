防癌飲食｜4種營養素至關重要　營養師：補硒抗氧化吃這3種堅果

癌從口入！常在報章雜誌看到名人罹癌，或是因為癌症過世等新聞，大家都聞癌色變。營養師指出，癌症的產生除了不可抗拒的環境和遺傳因子之外，其實跟飲食的攝取有著極大關聯性。



「外食」比例增加，癌症有機可趁

台灣營養師劉怡里表示，現代人的外食比例增加，加工食品、食品添加物接觸性高，加上平常生活壓力也不小，暴飲暴食的比例增加，也造就癌症找上門的比例增加。劉怡里直言，其他不可抗拒的因素，我們可能無法短時間改變，但是防癌可從飲食做起，選擇新鮮食物，學會用「好食物」來降低罹癌的風險。

以下劉怡里教大家，防癌營養素這樣選，民眾可以適時在餐點中加入一些防癌的食物：

防癌超強4大營養素（按圖看清👇👇👇）

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1. 膳食纖維：減少大腸癌

能促進腸道蠕動，幫助有毒物質排出，降低腸道黏膜病變風險，減少腸癌的發生率。



【食物來源】

- 全榖雜糧類：燕麥、薏仁、全麥饅頭、番薯。

- 蔬菜類：椰菜花、番薯葉、冬菇、黃豆芽、黃秋葵。

- 水果類：台灣蘋果、橙、番石榴。

2. 維他命A：提高黏膜完整性

能預防細胞組織受到自由基的傷害，提高黏膜的完整性與保護力，針對預防口腔、食道、胃、皮膚、鼻、咽、肺等癌症有幫助。



【食物來源】

- 全榖雜糧類：番薯、南瓜。

- 豆魚蛋肉類：豬肝、蛋黃、黑豆。

- 蔬菜類：紅蘿蔔、番茄、菠菜、羽衣甘藍、翠玉瓜。

- 水果類：芒果、木瓜、西柚。

3. 維他命C：防胃癌、肺癌

劉怡里強調，常常吃紅肉加工品的朋友，建議要攝取足夠的維他命C，能阻止香腸、火腿、熱狗中的亞硝酸鹽和胺類結合，形成亞硝酸胺這個致癌物，尤其對預防胃癌、肺癌有幫助。



【食物來源】

- 蔬菜類：紅椒、辣椒、苦瓜、西蘭花。

- 果類：番石榴、奇異果、橘子、士多啤梨、木瓜。

4. 硒：提高免疫力、抗氧化

劉怡里說明，硒能提高身體的免疫力，是體內氧化還原酵素（例如：麩胱甘肽過氧化酶）的重要營養元素，避免細胞受到損傷，提高抗氧化能力，對抗各種癌症很有幫助。



【食物來源】

- 豆魚蛋肉類：豆腐、蝦子、火雞肉、鱈魚、雞蛋、蚵仔。

- 蔬菜類：大蒜、菠菜、洋蔥、草菇。

- 堅果類：芝麻、杏仁、巴西堅果。

肥胖者減重，也能降低癌症風險

劉怡里也提醒民眾，預防癌症首要還是維持健康的體態，除了預防多重慢性病之外，肥胖者若能減重，也能降低癌症的風險，加上清淡飲食多喝水，適度運動，釋放壓力，定期檢查，這些都是預防癌症找上門的方法。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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