抗炎食物｜持續慢性發炎易誘發癌症心臟病！西蘭花4類食物減發炎

你知道身體也會發炎嗎？當身體接觸到任何外來的微生物、花粉或化學物質時，免疫系統就會啟動保護機制，而這通常會引起間歇性發炎反應，來保護身體的健康。但若是持續性的發炎反應，則要當心囉！這種慢性發炎和許多疾病有關，例如癌症、心臟病（Heart disease)、糖尿病（Diabetes）、關節炎（Arthritis）、抑鬱症（Depression）與阿茲海默症（Alzheimer's disease）等。

撰文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



對抗發炎，吃藥可能不是最好的辦法，美國哈佛大學公共衛生學院（Harvard School of Public Health）營養學系教授法蘭克·胡（Frank Hu）表示，許多實驗研究指出，有些食物的成分可以抗發炎，若吃對食物可幫助降低慢性病機率，但反之，若長期吃不好的食物，會使健康狀況惡化。 以下介紹四類有益健康又常見的抗發炎食物。

4類抗發炎食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 西蘭花

西蘭花中含有蘿蔔硫素（Sulforaphane，又稱萊菔硫烷），是一種抗氧化劑（Antioxidant），有助抗發炎。它和油菜、椰菜、生菜等，都屬於十字花科蔬菜，根據研究，多吃十字花科蔬菜，能降低心臟病和癌症的風險。

2. 富含脂肪的魚

例如三文魚、沙甸魚、鯡魚、鯖魚等魚，都含大量優質蛋白質，以及EPA、DHA等 Omega-3 脂肪酸。EPA和DHA可以減緩發炎，並減少代謝症候群（Metabolic syndrome）、心臟病、糖尿病和腎臟疾病的機率。

3. 菜椒類

如青椒、甜椒（紅椒與黃椒）和辣椒等，都屬於菜椒家族，它們富含維他命C和抗氧化劑，有效幫助抗發炎。其中，甜椒有種稱為槲皮素（Quercetin）的抗氧化劑，可減少氧化損傷，辣椒含有芥子酸（Sinapic acid）和阿魏酸（Ferulic acid），可以減緩身體發炎。

4. 蘑菇

蘑菇的熱量很低，富含硒、銅和維他命B雜，並且也含酚類化合物和其他抗氧化劑，具抗發炎效果。研究發現，蘑菇若過度烹煮，會降低它的抗炎效果，所以最好別煮太久，若要生吃，最好選擇人工栽植、無毒的蘑菇，洗淨後才生吃。

慢性發炎未必為身體帶來即時危險，但仍不可忽視：（按圖了解）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：遠離慢性病！多吃這4類抗發炎食物】

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