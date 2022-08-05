飲食熱話｜買火龍果竟是蘋果染紅？網民讚美工100分店主咁解釋...

很多人都會在夜市買水果，除了方便，想吃多少買多少，也不用擔心沒吃完不新鮮。



台灣網友吳柏燁在Facebook爆料公社發文，分享同事在夜市買水果的經驗。

按圖看清「火龍果」真身、一眾網友回應！

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非本人遇到。同事8/1下班去大東夜市想買水果吃「老闆我要一盒火龍果」！老闆裝盒後「一盒50（台幣）」。

待回家咬了一口，發現老闆應該是美術科出身……蘋果+黑芝麻……你要確定嗎？？？？

「大概有20是花在美術設計上了！」照片上的紅火龍果，他其實又不是火龍果，是蘋果「偽裝」的紅色火龍果，外面染了一層紅，又撒了黑色點點！顧客只要咬一口後，真的假不了，假的真不了，而且該水果店在台南各大夜市都很有名，甚至在市區一些觀光景點也有該店駐店「這真的誇張了，阿美是芭樂（番石榴）名店欸！」

「這個水果！應該美術技術大概100分，展現水果界的突破，讓各位永生難忘，買到的客人好運加倍」、「蘋果參加完變裝秀還來不及卸妝？」、「你要想你買的是一份藝術」、「在芭樂店買裝作火龍果的蘋果」、「蘋果比較貴、再加上調色，加工時間，所以你賺到了」、「這批火蘋果吃了不會烙紅色的」、「間諜火龍果！」

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而因為實在太離譜，店家立即在下面留言回應「這是誤會！我們有賣蘋果、蘋果沾火龍果醬，也有賣火龍果，蘋果沾火龍果醬是因為老闆覺得這樣味道更豐富。今天火龍果也蠻多的，應該是太忙拿錯了，真的很抱歉！願意匯水果錢回去，或是哪天要在過來，另外補一盒火龍果給您的朋友」。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】