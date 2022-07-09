水果陷阱 | 西瓜低卡過火龍果？愈甜愈高卡是錯13款生果熱量清單

台灣是水果王國，一年四季都有很多美味的水果可以享用，但想到一些香甜水果卻同時會聯想到高熱量，台灣營養師余朱青就解釋「愈甜的水果，不一定熱量愈高」。



火龍果熱量高過西瓜？

台灣營養師余朱青在Facebook粉絲專頁上指出，被稱為「夏季瓜果之王」的西瓜，西瓜肉多汁甜，常被誤會熱量很高，結果竟比不甜的火龍果熱量還低，因為其水分含量佔西瓜整體約94%，不含脂肪和膽固醇，消暑解渴紅色西瓜平均每100公克約33大卡，碳水化合物有8公克，膳食纖維有0.3公克，而且還含有許多人體所需的營養素。

夏天水果熱量（點圖放大👇👇👇）

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甜度與卡路里未必成正比

她說，現在的人追求養生、減脂，對熱量更是每一卡都在計較，很多人會選吃起來比較不甜的水果來吃 ，以為熱量好像比較低，但其實不然，「一片很甜的番石榴，跟一片比較不甜的番石榴相比，熱量是不會差太多的，因為甜不甜只是吃的時候嘴裡的感覺，跟熱量是不一定成正比」。

另外在夏天裡也少不了的水果就是芒果，余朱青以常見的愛文芒果舉例，每100公克約42大卡，碳水化合物11公克，膳食纖維有0.9公克，「熱量是不是比想像的低一些呢？」

她強調，最主要的還是攝取份量，水果若攝取過量會影響體重、血糖或血脂，所以還是要適量就好，「一般健康的人，每天2-4份水果，一份約為一般飯碗8分滿為佳。如果是有在控制體重或糖尿病的朋友，就要更加控制份量及選擇水果」。

水果飯前、飯後吃的優缺點（按圖👇👇👇）

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