消暑水果｜火龍果含鐵量為車厘子4倍！外形渾圓飽滿、無壓傷最佳

火龍果（又稱紅龍果）是台產優質的健康水果，每年6～12月間是盛產時期，今年夏季陽光充足，甜度風味更勝以往，在炎炎夏日享用，不僅消暑，且富有含維他命C、鐵質、膳食纖維及果膠，台灣行政院農業委員會台南區農業改良場（以下簡稱台南場），建議大家可多多選購當季盛產的台產火龍果，不但老少皆宜，也是拜神祭祀及饋贈親友的絕佳的選擇。



火龍果台灣南投縣及彰化縣種植面積最廣

台南場表示，火龍果又稱紅龍果，是仙人掌科的熱帶果樹，全台種植面積約2800公頃，以南投縣及彰化縣種植最多，其次為屏東縣、台南市及嘉義縣等地區。台灣種植之火龍果依果肉顏色主要區分為白肉種與紅肉種兩大類。白肉種主要產期為6～11月；紅肉種以「大紅」品種栽種最廣，主要產期於5～12月，近年藉由夜間燈照產期調節技術的運用，幾乎可以達到週年生產。

▼火龍果營養及挑選秘訣（按圖👇👇👇）

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火龍果含有豐富的礦物質、維他命

台南場表示，火龍果外觀鮮紅飽滿又喜氣，白肉種口感清甜爽脆，紅肉種口感細軟多汁，且甜度較高，略帶香氣，並含有豐富的甜菜紅素，而且火龍果有豐富的礦物質及維他命，尤其鐵質為蘋果的8倍、奇異果的2倍及車厘子的4倍，鎂為蘋果的8倍、奇異果與車厘子的2倍，維他命C及維他命B2與B3均為蘋果的2倍，除此之外，也有豐富的膳食纖維及果膠類物質，有助潤腸通便，但脾胃虛寒者則應避免食用過量，以免腹瀉。

購買火龍果要挑選外形渾圓飽滿、無擦壓傷

台南場說明，火龍果在選購上，要挑選外形渾圓飽滿，果皮轉色均勻鮮豔，果萼端（縮口處）果皮完全轉色，鱗片轉紅達1半以上，無擦壓傷、病蟲害或裂果，鱗片及果梗切口均新鮮者為佳，購買後先置於雪櫃冷藏，約可儲藏1～2星期。讓您吃得健康美味，又能做好體內環保。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：含鐵量更勝櫻桃！火龍果消暑又養生，外形渾圓飽滿最佳】