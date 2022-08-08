涼粉vs燒仙草｜中醫解釋功效宜忌4類人慎吃　寒涼多甜易疲倦濕重

夏日炎炎，冰凍甜品正好為盛夏消暑降溫，涼粉加鮮果沁人心脾，燒仙草奶茶解渴怡人，涼粉和燒仙草同是烏黑亮晶晶的啫喱狀食品，但仔細分辨兩者的製作配料有相異之處。中醫認為吃涼粉有哪些功效和宜忌呢？



燒仙草=涼粉？兩者口感及成分不一

涼粉、燒仙草的口感滑溜，說來有些像龜苓膏，大家也是配糖漿享用。涼粉及燒仙草，其實它們的製作方式大致一樣，但兩者的製作材料有少許不同。涼粉對香港人來說並不陌生，以一盤鮮果配涼粉的「B仔涼粉」馳名港九新界。涼粉的製作方式，先將涼粉草浸水煮成汁，再加入粘米粉、粟粉、糖而製成，口感較爽口，顏色會較深。

鮮果配涼粉的「B仔涼粉」對香港人來說並不陌生。（資料圖片）

燒仙草含木薯粉 口感煙韌

至於，跟涼粉非常相似的燒仙草，在台式飲品中經常被列作配料選項，齊名於珍珠粉圓、愛玉、蒟蒻。仙草的製法同樣要先煮涼粉草汁，但之後加入木薯粉，所以口感比較煙韌，顏色看來較通透。上述主料中的「涼粉草」，學名燒仙草（Platostoma palustre），原產於東亞，環境適應力強，在潮汕地區俗稱草粿草，又名仙人草、薪草等，是唇形科仙草屬草本植物，為藥、食兩用。涼粉本身沒有脂肪成分，澱粉質也不多，不過加入糖製作，配糖漿、水果、甜奶茶等享用，自然為膳食中增加了糖分、脂肪等攝取。

按圖了解涼粉vs燒仙草分別︰

+ 1

吃涼粉、燒仙草宜忌

記者向註冊中醫師潘仲恆查詢有關進食涼粉或燒仙草的宜忌，及對人體的功效。潘醫師解釋兩者的製作原料皆用上燒仙草，此草性寒，味甘、淡。可清熱利濕、涼血、解暑、解毒，主要有清熱利水的功效。不過，燒仙草是寒涼食物，脾胃虛弱、體質偏寒者普遍要慎吃，尿頻的人也要少食，女性於經期時不宜吃寒涼食物，所以女性來經期間亦不宜吃涼粉及燒仙草。而且，吃過多又寒又涼的食物，會傷及人體「正氣」，難免有感愈吃愈疲倦的情況發生。

按圖了解中醫師對「涼粉和燒仙草的飲食宜忌建議」︰

+ 8

過量甜食易致濕疹冠心病

此外，很多人吃涼粉喜配糖漿、喝甜度高的台式飲料來配燒仙草，潘醫師提醒含糖量高的甜食可歸納在五味中「甘味」的範疇。甘（甜）入脾，過量進食甘味食物影響脾胃功能，引起食滯、胃脹。當脾胃運化能力變差，飲食及水液的代謝能力欠佳，便會引致痰、濕一類病理產物形成，妨礙氣血流通，便會導致像肥胖、糖尿病、冠心病等，或導致與濕有關疾病加重，如濕疹等皮膚病。因此，吃涼粉、燒仙草不宜加太多糖漿、甜食一起享用。如有任何疑問，請向中醫師查詢。