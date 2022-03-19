Omicron｜濕毒是元兇陳皮水理氣化痰去濕　中醫10大叮囑戒白色菜

Omicron患者或剛康復者不宜飲用滋潤的茶湯，註冊中醫師潘仲恆解釋，某部分人因肺炎引起肺部產生大量水分，如果再吃滋潤食物，恐加重肺部負擔。今次潘醫師繼續介紹患上Omicron及病後的飲食宜忌，例如蔬菜暫不可吃白色的，水果只限蘋果，避免吃麵及河粉，有助紓解Omicron症狀不適及可調理身體的「陳皮水」如何製作。



暫不宜吃白色蔬菜 避免咳嗽腹瀉加重

首先，潘醫師囑咐水果只可吃室溫下的蘋果，不要放入雪櫃，其他水果容易惹痰。凡是白色的蔬菜均不宜在Omicron病中或剛康復後食用，包括冬瓜、節瓜、佛手瓜、茄子、椰菜花、旺菜等。雖然白色的食物在中醫五行原理上是補肺、益肺的食物；但是，由於大部分白色蔬菜性味偏向寒涼，如果咳嗽患者、腹瀉患者、胃痛患者、濕疹患者，再食用較寒涼的食物，可令到症狀加重。可以食菜心、芥蘭等綠葉菜，但要切碎及煮爛一止來幫助吞嚥及消化。

用陳皮煲水飲，幫助Omicron患者或剛康復者理氣健脾，祛濕化痰。（iStock）

Omicron因濕毒所致 陳皮水理氣去濕化痰

每日午餐及晚飯，宜吃白米飯，也可食粥，例如皮蛋瘦肉粥；但不宜吃麵、米粉及河粉。必須戒煎炸、油膩及甜食。務必時刻多飲溫水，也可飲陳皮水，陳皮性溫，味辛苦，功效在於理氣、健脾、祛濕、化痰，小朋友也可喝。

潘醫師進一步解釋，中醫分析新冠肺炎的十個常見證候，並重點突出了濕、毒兩個致病因素，以「濕毒疫」命名。同時，結合香港嶺南的氣候環境特點及患者發病的特徵，認為新冠肺炎的基本病因是「濕、毒、虛、瘀」。現在更正值春天，因此祛濕尤為重要。

【陳皮水】︰用一塊陳皮，加一公升水，用慢火煮15分鐘飲用。



給Omicron患者及剛康復者的10個囑咐

此外，飯後如果要食中藥，先在杯內放藥粉，後加熱水攪勻，焗片刻才飲，當飲完藥後見到藥粉/渣，再加少少熱水，喝完整個分量。如果仍有發燒，需服西藥，請相隔兩小時才服用。此外，留意是否仍有黃痰、小便黃等症狀，如果有就要徹底處理。

Omicron患者或康復者在午餐及晚飯，宜吃白米飯或粥，不宜吃粉麵。（GettyImages）

潘醫師提醒，即使身體康復了，但要養好身子，繼續之前的醫囑︰食白米飯、戒寒涼、生冷，不可胡亂飲用湯水，身體差的病人可能會復陽，別掉以輕心。

按圖歸納給Omicron患者及剛康復者的10個囑咐︰

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最後，潘醫師提到部分患者可能遺留病毒性肺炎導致的肺纖維化，雖然現在很多人還沒發展至這階段，但是炎症往往都會這樣發展。緊記新冠肺炎並非普通的傷風或感冒，尚有很多後遺症未及預料，希望大家不要掉以輕心。

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