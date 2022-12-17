牛油果｜營養豐富更可護膚護髮　即學自製面膜、潔面油4種保養品

牛油果含有豐富的膳食纖維、維他命E及單元不飽和脂肪酸，被「健力士世界紀錄」記錄為營養­最豐富的水果。但你一定不知道，其實牛油果也可作為美容聖品！



牛油果原產於南美洲北部、中美洲及墨西哥，因此墨西哥婦女很早以前就懂得利用牛油果做天然保養品。

南加大醫學院臨床助理教授潔西卡．吳（Jessica Wu）說明，吃牛油果能補充皮膚細胞所需的脂肪酸，以做為保護層，達到保濕、鎖水的功能。如果直接塗擦在臉上，2006年發表在《草本治療學研究期刊（Phytotherapy Research）》中的研究也提到，牛油果油能快速滲透皮膚，刺激皮膚再生膠原蛋白。

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面膜：將牛油果打成泥，敷在臉上15分鐘，再用溫水洗淨、輕拍乾

如果將牛油果與其他食材搭配，還有加分效果。例如加入四分之一杯的酸奶或乳酪，它的乳酸就是天然的去角質成分；或是加入四分之一杯的蜂蜜，蜂蜜有除菌效果，也能預防皮膚、嘴唇龜裂。

《有機美人：32個天然食材保養妙方》作者向學文對天然食材小有研究，她還建議，可將牛油果切成新月狀，特別敷在浮腫的眼袋上，因為它的抗氧化物質及脂肪酸有抗發炎、保濕的效果，還能順便去除眼尾細紋。

潔面油：牛油果+1顆蛋黃+半杯牛奶，打成泥狀

利用牛油果本身的油脂，加上１顆蛋黃及半杯的牛奶，打成泥狀，可以洗臉，也能卸妝。除了保濕外，牛奶的乳脂有清潔效果，一旦毛孔乾淨，也有助縮小毛孔。

護手乳：1/4顆牛油果+1顆蛋白+30毫升燕麥+1茶匙檸檬汁，用果汁機打成乳液狀

除了牛油果本身的好油外，蛋白還有緊實的效果，燕麥中的β-葡聚醣（β-glucan）則是很特別的線性聚合多醣體，可以通過細胞間隙，滲透到皮膚深層，同樣能促進膠原蛋白合成、活化肌膚，滋潤效果持久。

髮膜：牛油果+1顆蛋黃+半茶匙橄欖油，放進果汁機中打成糊狀

長髮的人用１顆牛油果，短髮的用半顆牛油果就夠，油品可用葵花籽油或橄欖油都可，放進果汁機中打成糊狀後，敷在頭髮上20～30分鐘，再用清水或一點肥皂洗淨就好。

牛油果中所含的微量元素鎂能鞏固髮根，維他命A能減少頭髮脫落，以及豐富的維他命B群如菸鹼酸（煙酸）、葉酸，有助維持髮絲烏黑亮麗。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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