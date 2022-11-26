冬季護膚｜50歲後易周身痕？3招助護膚　每天「這時間」保養最好

許多人一到冬天，皮膚就不自覺地發癢，尤其夜間睡覺時或早晨起床後更是奇癢無比。台灣花蓮慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興表示，這是俗稱的「冬季癢」症狀，醫學上稱「缺脂性皮膚炎」，主要因為是氣溫及濕度下降，皮膚角質層過於乾燥，平時須注意保濕才能防範。



人體有70％是水分，角質層是人體保水很重要的結構，如果角質層發生破損，水分容易散失，張中興提醒，角質層能有效的保持皮膚水分，但隨着年紀逐漸年長、老化，皮膚就比較容易乾燥，發生冬季癢的機率也比較高，有不少人邁入5、60歲以後，冬季癢症狀也跟着每年報到。

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另外，角質層比較脆弱的人也容易發生冬季癢，像是異位性皮膚炎患者，其中一項致病機轉就是角質層有缺陷，有部分病人約到20歲之後就有冬季癢，在冬天早上特別嚴重。

特別是洗腎、以及患有肝病、糖尿病、化療期間的癌症病人，因角質層的保護能力會受疾病影響比較脆弱，產生冬季癢的機率也大幅上升。

張中興表示，季節轉換的時候，花一點時間來照顧皮膚是有必要的，最好能做到3件事：

1. 塗抹保濕乳液

2. 洗澡泡湯溫度勿過高

3. 衣着以棉質隔開毛料較佳



預防冬季癢最直接的方法，是在有缺陷的角質層上抹適合的保養品；最基本像凡士林，可透過遮蓋減少水分散失，增加皮膚保護層，許多皮膚外用的保養品都有添加保濕成分，使用舒適性等會好一點，方便大範圍塗抹。

但當皮膚進入濕疹狀態會更加敏感，張中興建議，擦保濕產品最好不含香料、防腐劑等刺激皮膚成分；缺脂性皮膚炎除了直接照顧皮膚避免惡化外，也要注意水溫勿過高。張中興提醒，冬天洗熱水澡、泡溫泉雖然很舒服，可是太熱的水，也會讓角質層受傷，還是以適當溫度的溫水為佳；另外大力搓揉、擦拭皮膚也易使角質層受傷

而每天睡前是保養皮膚最好的時間，建議在睡前空出十分鐘，特別是在適當的溫水浴之後，先以柔軟、吸水性較好的毛巾輕輕擦乾皮膚，在還帶有一點水分的皮膚擦上適合的保溼乳液，即可讓皮膚在一個比較好的保濕狀態下入眠。

除此之外，冬天穿衣也要注意，建議毛料衣物不要直接碰觸皮膚，選擇較不會刺激皮膚過敏的棉質貼身衣物隔開，這樣也可以達到保暖效果。張中興也提醒，使用電熱器保暖，因室內空氣會變得更乾燥，建議可放一杯水，增加空氣中的濕度避免過於乾燥。

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