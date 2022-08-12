入廚貼士｜5分鐘軟化牛油免開火免切粒 1個玻璃盒軟硬度自己掌握
撰文：余曉彤
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軟化牛油免開火、免切粒、免用力壓、不用微波爐，5分鐘不費力把「冰」牛油軟化，將等待過程大大縮短，更可按自己需要讓牛油軟化至不同程度。
攝影：余曉彤
牛油5分鐘快速軟化 全靠熱水和玻璃
烘焙、料理時或需要用上軟化牛油（softened butter），但當牛油在雪櫃冷藏久了便成了「冰」牛油，即使擺放在室溫一段時間依然硬梆梆，難以退冰。坊間流傳不少牛油快速軟化方法，如壓力法、切細粒、刨碎條、微波爐加熱等，雖然前3個方法都是可行，但仍需要花上不少力氣；微波爐熱力難以掌握，容易變成一碟融化液。軟化牛油看似簡單但也涉及小技巧，以下介紹的方法可說是還原基本步，用熱水退冰。
解凍退冰最快當然是用熱力及傳熱能力高的器皿，除此之外也要注重時間，特別是像牛油如此容易溶化的食材。如果需要軟化的牛油相對細件，建議縮短時間避免錯過了最佳的軟硬度。
請按圖看5分鐘軟化牛油步驟：
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實試效果 盒裝牛油最適合
筆者實試過後發現利用熱水比其他方法來得方便，而且所需力氣最少，雙手也不用掂牛油，對於軟化盒裝牛油真的非常合適。另一個好處是容易掌握軟化的軟硬程度，擺放1分鐘後可以嘗試打開器皿觸摸牛油，避免時間過久或太熱而融掉。
5分鐘軟化牛油步驟：
1. 將牛油平擺放在碟上。
2. 準備一個比牛油體積大的玻璃器皿，加入熱水擺放5分鐘，將熱水倒掉。
3. 用玻璃器皿蓋住牛油約3-5分鐘後取出，即成。
哪些方法可快速軟化牛油？
壓力法、切細粒、刨碎條、微波爐加熱等。
利用熱水軟化牛油時有什麼需要注意？
建議留意時間及牛油的大小，避免因時間過久或太熱而融掉。
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