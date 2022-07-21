煮水餃貼士｜不黏不破皮只需加1種材料　煮水餃常犯3錯加蓋必失敗

煮水餃不破皮，其實不只一個方法。一名台灣網民在《爆廢公社》FB社團詢問：「煮水餃時水滾要加幾次水？」大部分網民回覆都是急凍餃子加3次水；生餃子加2次水。然而一位廚師網友則建議加1樣廚房常見的材料，即可取代加水的方法，方便之餘同時亦做到水餃不軟爛、不破皮、不粘黏的效果。記者實試之後，果然沒錯。

攝影：余曉彤



煮水餃不破皮的竅門不只「點水法」，台灣廚師網友則建議加1樣廚房常見的材料，即可取代加水的方法！

煮水餃3個錯誤示範 切忌水滾下水餃

煮急凍水餃前首先需要知道3個「不」，否則你的水餃注定失敗！

1. 不解凍

2. 不用滾水煮水餃

3. 不加蓋



若是烹煮急凍水餃，事前不需要解凍，因外皮是用麵粉製成，解凍過後會變得粘黏，容易印上手指印或其他紋。而且解凍後下鍋，水餃會更容易黏在一起，增加破皮的機會。其次，急凍水餃需冷水下鍋。水餃皮在急凍過程中失去了大量水分，一下子遇上高溫難以抵抗糊化。再者，滾水與急凍水餃冷熱相撞後，便會快速膨脹，令水餃皮很快被逼破。此外，煮水餃時也不要加蓋，避免把水餃皮燜爛。

如果是生水餃應從滾水開始煮，因為冷水煮生水餃，容易令餃皮糊化軟爛。（視覺中國）

免加水免睇火 煮水餃加1種材料不破皮不粘黏

最為人認識的煮水餃不破皮竅門便是「點水法」，即加3碗凍水入滾水煮水餃，目的是讓水餃更容易熟透。因肉餡比外皮般快熟，加凍水讓水的溫度降低後再煮滾，避免皮熟餡不熟的情況。儘管「點水法」可確保水餃皮不破、肉餡熟透，但無疑此方法相對麻煩且費時，更要在爐邊守候。記者發現有一位廚師網友分享水餃加油同煮的竅門，決定實測看看，到底結果如何？

請按圖看煮水餃防破皮、不粘黏方法：

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以上方法的確比「點水法」來得方便，記者選用麻油只是個人喜好，如家中沒有麻油也可以用其他油來取締。同時謹記餃子浮起並不一定代表熟透，大概浮起來再煮約30秒至1分鐘，因餃子大多都是豬肉餡，須確保熟透。

煮水餃防破皮、不粘黏方法：

1. 冷水落急凍水餃。

2. 水開始滾起，加麻油，再用湯匙背攪拌，形成漩渦，令油分及餃子分散。

3. 中火煮6-7分鐘或煮至水餃肚皮鼓起，即成。

