挑蝦腸貼士｜唔用牙籤刀仔秒速挑蝦腸3招　1種神器胃囊蝦腸1次清

蝦仁炒蛋、茄汁蝦、咕嚕蝦球...蝦菜式多采多姿，煮法亦簡單快捷，但無論需去殼蝦仁或是原隻大蝦，挑蝦腸的步驟都不能偷懶。挑蝦腸方法各有習慣，除了用牙籤、用刀清理，以下還會介紹另外3種更快更方便的挑蝦腸妙招，加一樣簡單工具，更可秒速去掉所有髒物，乾淨俐落。



蝦買回來後須先把蝦頭內的胃囊和蝦腸去除。（Wilfried Strang＠Pixabay）

蝦頭最髒易受污染 胃囊蝦腸必先清除

食蝦，除了吃含豐富蛋白質的蝦肉外，不少人更愛膽固醇不輕的蝦膏。蝦膏大部分集中在頭部，這些豐腴回甘的膏狀物體其實是蝦的肝臓及胰臟。蝦頭內還有胃囊和蝦腸，都是容易積聚重金屬的地方，若是蝦生長環境的水質不潔更易受污染。因此，煮蝦前，必先把蝦頭的髒物清除。

胃囊和蝦腸一樣藏;在蝦頭，是最不潔的地方。(小小諾是雙子座@小紅書)

挑蝦腸神器勝刀仔牙籤 胃囊蝦腸一併抽出

挑蝦腸方法，由細到大都是靠一支牙籤便可完事，不過，方法其實不只一種，以下是集合了網友分享的3種挑蝦腸方法。方法1，利用一支飲管，輕輕鬆鬆便可連胃囊蝦腸一併抽出，很神奇！

按圖看挑蝦腸方法1「飲管法」：

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挑蝦腸方法1：飲管法

工具：粗飲管

1. 把粗飲管尖的一端，向蝦頭的接駁位插入。

2. 輕輕一按，一插一挑，便可把蝦頭中的胃囊挑出。

3. 用手輕輕一拉，連蝦腸也一併拉出來。



用飲管都嫌麻煩？可以用方法2「擠壓法」，請按圖了解：

挑蝦腸方法2：擠壓法

1. 毋須任何工具，徒手便可，先把蝦頭向內折。

2. 從下往上輕輕擠蝦頭，擠出胃囊。

3. 把胃囊拉出，蝦腸也隨之拉掉。



除了擠壓法，還有「扯頭法」，這方法適用於不要蝦頭的菜式，頭連腸一併除掉，請按下圖了解：

挑蝦腸方法3：扯頭法

1. 一手按着蝦身，一手壓着蝦頭。

2. 用拇指與食指。揑着邊緣位置。

3. 輕輕一拉便可拉出蝦腸。



優雅剝蝦殼 殼肉也完整無瑕

挑蝦腸輕鬆完成，若要剝蝦殼取蝦仁肉，一樣不難，以下介紹兩個方法。方法1只需一支叉便可讓蝦優雅地退殼。方法2，不但蝦仁完整，蝦殼也無穿無爛。

請按下圖了解剝蝦殼2大方法：

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剝蝦殼方法1：叉子法

先去掉蝦頭，用叉子邊緣的1支尖齒插入蝦身，最後輕輕拉出完整蝦肉



剝蝦殼方法2：擠壓法

手指由蝦尾位置，輕輕往前推，蝦身便能輕鬆退出來。



資料來源：小小諾是雙子座、子軒@小紅書

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