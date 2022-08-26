洋蔥大蒜｜吃得太養生　身體散發「老人味」？3招改善口氣、體臭

老人家常常說，要多吃洋蔥、大蒜、蔥等蔬菜，身體才會健康，但其實吃了這些看似「養身食品」的蔬菜，可能會讓你身上的老人味更重。



來自台灣的中醫師鄒瑋倫表示，只要吃多了這些「硫化物」，如：九層塔、洋蔥、大蒜、韭菜等蔬菜，也是容易造成口味、體味重的主因，讓身體產生俗稱的「老人味」。想要避免老人臭，就要少吃含硫化物的蔬菜，也不吃重口味食物，更要正確排汗或泡澡。

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要如何改善擾人的異味呢?

首先，要做好基本的清潔，應避免使用太熱的水洗澡，洗完澡後，建議使用一些含天然成分的乳液塗抹，如此可達到減少皮脂分泌過多而引起的異味，也讓身體達到保濕的功效。再來，對抗老人味，我們還可以吃一些香味重的東西，例如用一些玫瑰花、茉莉花、桂花泡一杯茶，再加上一些蜂蜜一起飲用；因蜂蜜本身也有抗衰老的效果。

最後，最重要的是要正確排汗，讓代謝變好，可運用三溫暖、蒸氣室、岩盤浴，讓身體微微出汗，又或者是以36～37℃的溫水泡澡約40分鐘，會自發性微微出汗遍佈全身，再由身體吸收。另外，更鼓勵長輩依自己的身體狀況進行適合的運動，例如散步、慢跑，其實這些除了可以維持好的新陳代謝外，透過運動，也能讓身心都得到健康與愉悅的狀態唷。

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