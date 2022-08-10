長壽飲食｜10大死因9項是慢性病！營養師推4招護心防糖尿腦血管病

經常見到長輩因為「偏食」，造成長期飲食不均、營養失調及免疫力下降，導致容易罹患慢性病，對此，台灣營養師高敏敏推薦4招可以健康長壽的調理法。



偏食會令營養不圴衡，尤其長者，容易導致慢性病。（Lily Banse＠Unsplash）

比起抗老，更應該要妥善完整規劃第二人生的健康與保障。

讓日本人長壽的生活習慣：（按圖了解）

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高敏敏在Facebook指出，台灣10大死因之中，有9項全是慢性疾病，前5名分別是惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病，6至10名則是事故傷害、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。當中只有事故傷害不是慢性病，其他全都是慢性病。

4類抗發炎食物（按圖看清👇👇👇）

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高敏敏還提到，針對長輩的飲食，更需更小心調配，建議盡量採取「天然」、「均衡」的飲食原則，她還整理出4點讓長輩吃的更健康。

這4點分別是：

1. 食物要原味烹調、少鹽、多蒸煮，這樣可以減少心血管疾病、慢性病風險，保持健康。

2. 少吃精緻澱粉、精製糖。因為精緻澱粉會使血糖迅速飆升；而精緻糖會增加心血管疾病。

不要怕油會致肥或影響健康，只要選對「好油」，有助降低壞膽固醇、抗發炎，減少心臟病風險。（jessica lewis＠unsplash）

3. 不怕吃油要多用「好油」，可以降低壞膽固醇、抗發炎，減少心臟病風險。

4. 避免吃紅肉、加工肉品，為了避免易致癌物質、可以改吃白肉，但也要注意適量攝取。

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8大易致癌食物（按圖）

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