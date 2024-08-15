解凍方法｜雪糕硬過石頭想食等退冰？雪前多1步軟硬適中隨時食得

雪糕冷藏過後，質地變硬又難𢳂起，想吃的時候卻要等？其實只要冷藏前多做一步，免退冰免加熱，不但保持軟綿口感，還立即食得！

攝影：余曉彤



雪糕過硬解凍法

若雪糕在冰格冷藏過久，拿出來時不難發現其質感硬得有如石頭般，必須擺放在室溫一段時間令雪糕稍稍回溫才可食用。坊間提供不少雪糕「解凍」法，例如浸熱水、微波爐加熱、用熱刀將雪糕切件等等，稍一不慎或會過度溶化，影響口感。與其事後需要嘗試用不同方法退冰，倒不如在冷藏前多做一步，以防雪糕冷藏過硬，保持軟綿口感，隨時食得。

雪糕在冰格冷藏過久，不難發現其質感硬得有如石頭般。（《くりぃむしちゅーのハナタカ！》節目截圖）

日本朝日電視台綜藝節目《くりぃむしちゅーのハナタカ！》便曾分享冷藏雪糕的貼士，記者決定依樣畫葫蘆實試一次，看看冷藏後質感是否軟硬適中，隨時食得。節目中所指，冷藏前多做一步即可解決雪糕質感過硬問題，而該步就是先將雪糕放入密實袋中後冷藏，這一步的確比任何退冰法來得簡單方便。

節目中所指，先將雪糕放入密實袋中後冷藏可預防雪糕變硬。（《くりぃむしちゅーのハナタカ！》節目截圖）

請按圖有看記者實試用「密實袋」冷藏雪糕的步驟和結果︰

一杯雪糕，放入密實袋，將封口拉緊，放入冰格，另一杯則直接冷藏。

冷藏兩日過後，沒有放入密實袋的雪糕質地變得硬梆梆；放入密實袋的雪糕質地仍然軟綿，不用解凍，隨時食得。



雪糕冷藏 減空氣接觸成關鍵

實驗時使用同一批的雪糕，為什麼利用密實袋後質感會有如此大的分別？根據節目組的解釋，雪糕變硬的主要原因是冰格中的冷凍空氣作怪，冷空氣是令雪糕保持冰凍的主要原因，可是存放愈久，空氣便會進入雪糕內部結果質感變硬。倘若先用密實袋將雪糕封好，可減低雪糕接觸空氣的機會，從而不容易變硬。

事前將雪糕放入密實袋中冷藏，比任何退冰法來得簡單方便。

$12店導熱雪糕匙羹 硬雪糕輕易𢳂起

以上方法都認為麻煩的話，不妨嘗試由鋁製成的導熱雪糕匙羹，將手持匙羹尾端的體熱引向匙羹的前端，從而將雪糕溶化即時食用。記者雖然並買到導熱匙羹嘗試，但在「12蚊店關注組」此用具得到網民的大獲好評，雪至硬身的雪糕亦可一下𢳂起，非常方便。

鋁製成導熱雪糕匙羹售價$12。（FB@12蚊店關注組）

資料來源：《くりぃむしちゅーのハナタカ！》