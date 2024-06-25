雪糕食譜｜呍呢拿杏仁雪糕簡易做法 不用雪糕機！多做1步軟滑香脆

雪糕，總會令人口不對心。說飽了，又吃；說要減肥，又吃。不過沒有那凍冰冰軟綿綿的口感，這個悶熱煩燥的夏天怎麼過？



呍呢嗱雪糕最百搭

呍呢嗱雪糕無可否認最百搭，曾經一口氣吃掉8球雪糕，紅豆、綠茶、芝麻、豆腐、朱古力、士多啤梨……每款都美味，每款都不想放棄。但若想它有個「伴」，伴香蕉、伴烤蜜桃，伴心太軟，還是呍呢拿味較適合，不會太高調搶過風頭。

喜歡的話可加入杏仁碎，烘焗過的杏仁香脆可口營養豐富，加在雪糕內口感富層次，還有畫龍點睛之效。

呍呢嗱雪糕3種材料

自製呍呢嗱雪糕材料很簡單，只要有忌廉、煉奶和呍呢拿香油（也可以新鮮呍呢拿籽代替），便可自製雪糕了。我喜歡果仁的香脆，可加入切碎的美國杏仁拌勻材料，但要先烘焗過的，才夠香脆。然後再放冰格冷藏4小時或以上，話咁易便做出呍呢嗱杏仁雪糕來，而且味道比超市的盒裝雪糕香滑有過之而無不及，誰說，一定要用雪糕機？

毋須雪糕機，用電動手提攪拌器代替，把忌廉打至企身便可。

呍呢拿杏仁雪糕食譜

食譜 呍呢拿杏仁雪糕（雪） 材料 淡忌廉300毫升、煉奶180毫升、原味杏仁80克、呍呢拿香油1茶匙 做法 1. 把忌廉拂打，至略為企身。 2. 加入煉奶、呍呢拿香油拂打至企身。 3. 杏仁切碎，放進忌廉內拌勻。 4. 倒進膠盒，放入冰格冷藏4小時或以上即成。

健康小貼士：

呍呢拿雪糕由忌廉、煉奶調成，脂肪和糖分也高，100克約含18克脂肪。然鈣質也高，有助牙齒、骨骼健康。

攝錄、剪摺：李啟康



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