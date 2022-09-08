秋葵處理｜保存1招自動去絨毛免鹽㨘　紅秋葵燙熟露真身笑爆網民

秋葵於夏秋兩季盛產，它在健康上貢獻良多，有助降三高的作用為人熟悉。如何烹調秋葵，令其更易入口及減少黏潺也有多方的建議。日本營養師又會如何處理秋葵？此外，大家見過紅秋葵嗎？有位網民分享烹調紅秋葵的「傻眼」經歷。



日本營養師和漢步實表示秋葵可生吃，也可煮熟吃。兩者營養成分沒有區別，但由於烹調時水溶性成分流入水中，所以生吃含更多營養素。秋葵的營養成分富含果膠及水溶性纖維，有助促進腸道蠕動、類胡蘿蔔素增強免疫力、鉀質助身體排出多餘的鹽和水。

刮掉花萼邊緣 鹽㨘絨毛不刺喉

和漢步實建議吃秋葵前，先處理粗糙的花萼部分，清洗秋葵後，將頂端花萼與果實的分界線刮掉，不用整個切掉，否則果實內的黏液及種子會很易掉出，烹調時營養素也隨之流走。表面的密集絨毛，用鹽㨘走，令秋葵吃起來時更柔軟、不刺喉，而且顏色更鮮艷。

按圖了解如何處理秋葵？

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如果用水灼熟，當水煮沸時，灼秋葵1-2分鐘左右便可，若與其他食材一起烹飪，在快上菜前才加入秋葵，以保持它的翠綠。甚至可用微波爐加熱煮熟，如此一來也可防止秋葵的黏液流出。將約5條秋葵放入耐熱的容器中，蓋上保鮮紙，用600W（中火）加熱約40 秒。有些人喜歡將秋葵切成小塊以取星形截面，但這樣促使更多黏液流出。如果將其縱向或對角切成兩半，則可以享受有嚼勁的口感，並可方便地作為澆頭配料，改善菜餚的外觀。

將秋葵縱向或對角切成兩半，則可以享受有嚼勁的口感。（istock）

至於未用的秋葵，用廚房紙將它們包在一起，裝在袋子裡，然後放入雪櫃的蔬菜箱。或者，可將它們放入冷凍袋中然後冷凍保存。秋葵在冷凍後，絨毛也被去除了，可免去用鹽㨘擦的需要。

紅秋葵煮到一半傻眼了 網民笑慘引以為鑒

市場上有時看到紅秋葵，它與綠秋葵有何區別？

秋葵有紅，也有綠色。（istock）

一名台灣網民在社交平台上分享新奇趣聞，表示︰「看到紅秋葵覺得很新奇，決定買來給老公開開眼界（主婦得意臉）。殊不知燙熟後來個回馬槍，你..你...你.........沒事為什麼要穿紅衣服！」該名網民hashtag煮到一半傻眼 、驚喜沒了、好好當個綠秋葵不行嗎？ 同時貼上兩張相片，生時紅秋葵、熟時綠秋葵，煮熟後紅色通通不見了。帖文引來不少迴響，約2.4萬人表達心情，大部分表達「哈哈」，並有近800個留言遍地歡樂聲。

網民留言部分節錄︰

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由於紅秋葵本身含豐富的花青素，花青素是水溶性的天然色素，所以紅秋葵加熱烹調會轉回綠色，並非染色甩色所致。紅秋葵可用於淺灼、涼拌，花青素便更好地被保留及便於吸收。

參考資料︰Hint-Pot/我愛全聯-好物老實説FB