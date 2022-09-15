食安檢測｜12個水餃點心樣本營養標籤違規　灣仔碼頭佳之選上榜

食安中心9月14日公布預先包裝冷凍或冷藏餃子及點心營養標籤調查結果，40個樣本中，有12個的糖、鈉、飽和脂肪酸、總脂肪或碳水化合物含量與標籤上的標示不符，當中不乏知名水餃品牌。



營養標籤違規 最高罰款5萬監禁6個月

食安中心早前已公布上述違規事項，有關商戶已停售受影響產品的有關批次。若有足夠證據，中心會提出檢控。據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第61條規定，任何人如在標籤上對所售賣的食物作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法。一經定罪，最高罰款為五萬元及監禁六個月。

觀塘區一間超級市場的灣仔碼頭粟米豬肉水餃，發現實際糖分超出標示5倍。（尹嘉蔚攝）

12個冷凍餃子點心樣本與標籤不符 最嚴重糖含量高出5倍

食安中心於本港各大超市及零售點抽檢40個預先包裝冷凍或冷藏餃子及點心樣本，檢測其能量、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、糖、鈉、蛋白質、碳水化合物等含量是否與營養標籤上所標示的資料相符，結果顯示28個樣本通過檢測，12個樣本的營養素含量與其營養標籤上的標示值不符。其中一宗在7月公布的違規樣本檢測結果，觀塘區一間超級市場的灣仔碼頭粟米豬肉水餃，每100克食物糖含量糖測出2.5克，但標示為0.5克，兩者相差5倍。另一宗在6月公布的違規樣本檢測結果內顯示FRESH TOGO越式春卷，每100克食物鈉含量測出440毫克，但標示為192.8毫克，相差2.28倍。

有4款餃子在重複抽檢下，仍發現真實營養含量與標籤上的標示不符，包括CP豬肉圓白菜蒸餃、佳之選韮菜豬肉煎餃、灣仔碼頭粟米豬肉水餃、灣仔碼頭白菜豬肉水餃。

12個冷凍餃子點心樣本與營養標籤不符名單如下（6-8月）︰

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7種核心營養素受規管 食安中心提醒守法規管

根據食安中心資料，按《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，預先包裝食物須標示食物的配料，以及表列能量及7種核心營養素，包括碳水化合物、蛋白質、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、鈉和糖的含量，而各類營養聲稱亦受到規管。

發言人提醒業界必須遵守法例規定，幫助消費者作出有依據的食物選擇、鼓勵食物製造商提供符合營養準則的食品，及規管有誤導或欺詐成分的標籤和聲稱，亦呼籲巿民購買食物時留意營養標籤資料，保持均衡飲食和身體健康。

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資料來源︰香港食安中心