炒蛋貼士｜英女王早餐炒蛋偏愛啡蛋　食譜公開4秘聞色香味昇華

一份金光閃閃的炒蛋令英式早午餐生色不少，已故英女王伊利莎白二世最愛的炒蛋，質感如奶油般滑，還有兩樣「秘密」材料使普通的炒蛋不同凡響。



英女王愛啡蛋 低溫慢煮

這份王室炒蛋食譜來自澳洲知名廚師Lee Holmes的朋友，她的朋友曾有幸在肯辛頓宮擔任皇家廚師為英女王做飯。英女王每朝喜歡有豐富的蛋白質食物做早餐，炒蛋根據她特別喜歡的方式量身定制，她偏愛啡色蛋多於白色蛋，炒蛋的溫度為低溫慢煮，使它們變得超級奶滑而不會結塊。英女王會在白金漢宮私人飯廳內享用早餐，通常以炒蛋配煙燻鯡魚（kippers），搭一杯伯爵茶，加一點點牛奶；英女王愛吃在家烹煮的餐點和新鮮的時令食材。

兩樣「秘密」材料令炒蛋不同凡響成已故英女王的最愛。（尹嘉蔚攝）

2樣秘密武器：檸檬皮、豆蔻粉

英女王最愛的炒蛋食譜現今已不是秘聞，Lee Holmes在她的網站分享了這道炒蛋食譜。記者也試試跟着做，特別用了啡色蛋及低溫慢煮，按食譜加入了檸檬皮、豆蔻粉（nutmeg），當這兩款材料加入炒蛋後，風味大大提升，相比全脂牛奶、乳酪、忌廉或沙律醬炒蛋，味道更鮮香及清新，凡夫俗子也有機會品嚐王室美味。

按圖有英女王最愛的炒蛋食譜及烹調步驟︰

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做法：

1.將雞蛋打入碗內。

2.加入牛奶拂勻，加鹽調味。

3.用中細火加熱平底鑊，加入牛油或橄欖油。

4.倒入蛋液，轉細火。

5.用膠刮（或小鑊剷）慢慢翻攪，讓蛋不黏在鑊底。

6.在蛋開始凝固前，加入檸檬皮、豆蔻粉、鹽拌勻。

7.攪勻後立即將炒蛋上碟，灑黑胡椒裝飾完成。

參考資料︰Lee Holmes-Supercharge your life