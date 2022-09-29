入廚貼士｜煮飯多加2材料如魔法　白飯凍了不乾硬保持鬆軟有飯香

白飯即使凍了也不會變硬、變乾，加兩種材料一起煮飯的實用方法，步驟逐步睇，十分簡單，效果亦好。



冷飯抗性澱粉不易致肥

白飯剛煮起後新鮮熱辣，鬆軟又有飯香。白飯一旦冷卻，變得又乾又硬，美味大減，尤其在秋冬晚上煮飯，米飯遇到冷空氣，轉眼又凍又乾，想享用保水度高及持續鬆軟的白飯，保持美味的秘訣十分簡單，即使你刻意食「冷飯」或待用做壽司、飯糰，也能時刻品嚐到好味的白飯。為何要食「冷飯」？因為冷飯相比熱飯更不易致肥，白飯在放涼及冷藏後，其中的澱粉改變為抗性澱粉，胃部及小腸較難消化或吸收抗性澱粉，它直接去到大腸跟膳食纖維一樣，有助改善腸道健康及感覺更飽。

冷飯中的抗性澱粉較難消化或吸收，相比熱飯更不易致肥。（尹嘉蔚攝）

白飯長效保水兼鬆軟秘技

若是飯量不大的，做1-2人的分量，以珍珠米為例，米︰水比例1︰1.2，將一杯珍珠米（約150克）、煮飯用的清水180毫升先預備好，洗淨米瀝乾後用。然後以冰：水= 1:3 的比例，取冰粒60克（約4 粒）備用。打開電飯煲，放入米、清水、1 茶匙蜜糖/楓糖攪勻，一定要攪勻及溶解糖，防止沈澱。加入冰粒，冚蓋按鍵煮飯直至飯熟，不用心急打開蓋，用餘溫燜10分鐘才揭開煲蓋，輕輕由底至面翻動白飯，摷鬆飯粒接觸空氣，白飯便變得有光澤、飯香四溢。裝飯時也要輕力，不要壓實米飯，令飯粒保持鬆軟，便能品嚐到煙韌彈牙的珍珠米。此時，即使不冷卻，煮起就吃，也能享受到與平時不同的白飯口感。

按圖睇白飯持效保水鬆軟煮法秘技︰

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2樣材料增米粒吸水率保水性

假如盛出後冷卻或冷藏後享用，這樣煮出來的白飯比固有製法更保水和鬆軟。秘訣是冰和蜜糖/楓糖，因為加冰會增加米粒吸水率，添加蜜糖/楓糖增加飯粒的保水性，故此如用放置很久、含水量較少的「老米、舊米」（存放了3-4個月）來煮飯，也可煮出好吃的白飯。此方法由日本家電用品製造商Iris Ohyama在官方TikTok 視頻上分享，至今收到16200個讚好。

米粒最好用密封袋或密封的容器盛載，並存放在雪櫃的蔬菜箱內更能保存風味。（iStock）

米粒密封放雪櫃保存品質

其實，保留大米原味道亦取決於儲存方式，當大米接觸到濕氣和異味，本身的味道就轉差。香港精米所「食味鑑定士」岡田直人先生受訪時分享，米粒最好用密封袋或密封的容器盛載，並存放在雪櫃的蔬菜箱內更能保存風味。因為香港天氣較熱，密封的容器防止米粒接觸空氣後變酸，同時也防止米粒變乾燥，否則米粒表面會裂開，鐵質會流失，煮出來的飯黏性太高，便不能粒粒分明。想避免米粒的品質下降，建議在2個月內食用，故此購買的分量不宜多，保證品質良好。

參考資料︰Hint-Pot