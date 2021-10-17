抗性澱粉減肥｜食澱粉質難致肥秘訣　多加1樣調味煮南瓜食極難肥

可以減少脂肪囤積的食譜，不妨嘗試吃南瓜。營養師推介靠不易致肥的醣質食物，可輕鬆瘦身。



缺乏運動，新陳代謝減慢，進食分量增加成為致肥的原因。

日本銀座醫院營養師伊達友美，曾幫過7000人成功減肥，她在J2的日本醫學節目《醫緊你幫緊你》中表示，南瓜是不易致肥的醣質食物。營養標籤上大家會看到碳水化合物（Carbohydrate），它泛指所有的醣類，所以可用「醣」來稱呼它。而澱粉（Starch）、糖（Sugar）和纖維（Fiber）等都屬於碳水化合物。糖亦分成單糖（葡萄糖、果糖和半乳糖）、雙糖（麥芽糖、蔗糖和乳糖）、寡糖（寡糖、木寡糖等糖類替代品）、多醣（澱粉、肝糖、纖維等）。

碳水化合物泛指所有的醣類，澱粉、糖和纖維等都屬於碳水化合物，若是吃過量的話，身體會將多餘的澱粉轉為脂肪並存起作能源儲備。（醫緊你幫緊你影片截圖）

多餘的澱粉會轉化成脂肪

醣類普遍存在於穀類和蔬果中，飯、麵、麵包、五穀雜糧；番薯、芋頭、南瓜等地下根莖類植物都是澱粉質食物。澱粉吃入體內被身體分解為葡萄糖提供能量，若是過量的話，身體會將多餘的澱粉轉成脂肪並存起作能源儲備。

食「冷飯」相比吃熱飯便不易變肥，雪過的飯，因為其中的澱粉改變為抗性澱粉。（醫緊你幫緊你影片截圖）

冷飯比熱飯不易變肥

很多人喜歡吃飯、麵和麵包，卻因為怕肥，於是忍口不吃。伊達友美指要完全戒吃糖質食物是很困難的事，揀對種類來吃，用聰明的方式攝取醣質便不易致胖。舉例食「冷飯」，即是凍了、涼了的飯，將煮好的飯放涼後冷藏，相比吃熱飯不易變肥。

抗性澱粉有助抑制餐後血糖急升。（醫緊你幫緊你影片截圖）

按圖了解食「冷飯」不易肥的原理︰

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不過，南瓜卻是例外，即使經冷藏後加熱，其中的抗性澱粉也不易變性。最重要是用適量的橄欖油煎熟南瓜，待涼後冷藏一晚才享用。

南瓜加橄欖油進食，即使經翻熱，其中的抗性澱粉也不易變性。（醫緊你幫緊你影片截圖）

橄欖油令南瓜的澱粉結合得更緊密，即便將南瓜再蒸熱，當中的抗性澱粉也不易受到破壞。香甜的南瓜放在正餐時享用，便能有效獲取不易致肥的優質糖質。此外，相比用白烚或以微波爐煮熟，用蒸的方式烹調根莖類食物例如番薯，最能保留抗性澱粉。

抗性澱粉吃過多易腹脹不適

不過，註冊營養師劉子欣在以往受訪時曾表示，抗性澱粉不會直接有效於瘦身，普通澱粉質會於小腸中消化和吸收，但抗性澱粉會在大腸中發酵及吸收，所以吃得多抗性澱粉，容易令腸胃產生氣體，導致肚仔脹卜卜，加重腹脹不適。

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點圖瀏覽6種擁有抗性澱粉的食物︰

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參考資料︰早安健康/ TVB《醫緊你幫緊你》