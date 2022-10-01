飯盒清潔｜膠飯盒除異味洗潔精無效　專家教加1材料除臭最緊要搖!

許多人都會帶飯盒上班或上學，但有時候即使食完飯馬上用洗潔精洗淨飯盒，內裡始終還是有異味；若你本身帶的是泡菜或咖喱等濃味食物，異味就更為強烈了。原來，單靠洗潔精是不夠的，日本的家務顧問就教路，清洗時加1樣東西，加蓋猛力搖晃，1分鐘後即可辟走異味！



洗潔精無助徹底清除異味？

日本電視節目《日常生活長知識》(ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識！？～) 其中一集，就教大家清洗膠飯盒的秘技。節目提到，當飯盒裝完咖喱或泡菜等濃味食物後，即使如何加洗潔精清洗，看來一點污垢都沒有，但始終還是有很難聞又無法清除的氣味，令人十分懊惱。於是，節目組就請來家務顧問矢野菊乃解釋箇中原因，並提供有效的辟味辦法。

家務顧問矢野菊乃小姐。（節目截圖：《日常生活長知識》）

飯盒臭味從何而來？

矢野菊乃提到：「塑膠容器裡面其實有很多肉眼看不到的小孔，當用久了或洗得多，飯盒內難免有刮痕和小孔，異味就是從刮痕和小孔而來，所以盒子才會臭。」想去除這些異味，她教大家除了洗潔精外，還要用鹽水，可用盒子裝住水，加入3大匙鹽，合上蓋子猛力搖晃飯盒1分鐘，即可辟走臭味。

原來，去除膠飯盒異味的秘密武器，是鹽水！（節目截圖：《日常生活長知識》）

單用鹽水不夠，要辟味的關鍵，是必須搖晃膠飯盒。（節目截圖：《日常生活長知識》）

飯盒辟味為什麼要搖？

這個方法背後的原理，是小孔上累積了會發出異味的東西，搖晃時，鹽的結晶可以將藏在小孔或刮痕的髒物弄出，像磨砂一樣。

膠飯盒表層有很多肉眼看不到的小孔，反覆搖晃鹽水，鹽的結晶像磨砂一樣，把藏在小孔或刮痕的髒物弄出，有效辟走異味。（節目截圖：《日常生活長知識》）

節目組於是馬上做了實測，有兩個膠盒，同樣裝了泡菜1星期，其中一個用洗潔精清洗，另一個則是洗潔精加鹽水，看看效果有何分別！

請按下圖睇泡菜飯盒清洗前後的臭味數值分別：

結果顯示，用洗潔精清洗的膠盒，臭味數值由925減至282，而加了鹽水的，更降至64，足足比只用洗潔精的少了1/4。