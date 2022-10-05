揀吞拿魚貼士｜日本專家教1招分辨靚拖羅　幼滑或多筋打側看即知

去超市買原件拖羅的時候，大家通常依據什麼準則去選購呢？色澤？價錢？有日本吞拿魚專門店傳人教路，在超市見到一包包吞拿魚刺身，記得要打側包裝盒去看，簡單1招便能輕鬆分辨吞拿魚是否幼滑味美。專家更指，每條吞拿魚僅得1/8符合這個特徵，屬於極上部位！



吞拿魚是否好味 要看橫切面紋理

從超市見到一盒盒包裝吞拿魚，不知道如何揀選，通常都會靠色澤去揀，不過原來關鍵是要把包裝盒打側，看它的切面！日本電視節目《日常生活長知識》(ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識！？～) 其中一集，就邀請了日本三崎吞拿魚專門店湊魚問屋第三代老闆湊篤士先生受訪，他教路：「吞拿魚扒可以從切面上的紋理知道是否好味，紋理平行的魚扒最好味！」

日本三崎吞拿魚專門店湊魚問屋第三代老闆湊篤士，教大家1招揀靚拖羅！（節目截圖：《日常生活長知識》）

從左圖的吞拿魚橫切面去看，紋理平行就是這個意思，是右圖藍框所框住的部分，口感最佳。（節目截圖：《日常生活長知識》）

平行與斜紋 幼滑或多筋

湊篤士先生指出，80公斤的中拖羅刺身中，只有10公斤是這部分，其口感幼滑、脂肪含量剛好，被稱為特選中拖羅！由於超市一般只按重量計算價錢，所以這部分美味之餘也不會賣得特別貴，同一個價錢都可以有口感優劣之分。相反，若切面呈斜紋等其他紋理，吃起來則可能較多筋，大家下次買吞拿魚，記得睇清楚切面！

這些斜紋的部位，口感可能較韌，也較多筋。（節目截圖：《日常生活長知識》）

將兩件拖羅一併比較，就更是高下立見了！（節目截圖：《日常生活長知識》）

最健康壽司第4位中拖羅 低脂高蛋白富含DHA

另一個日本節目中，100位醫生就曾經票選他們眼中最健康的壽司，中拖羅得第4位，排名較大拖羅和赤身高。中拖羅實際上是接近吞拿魚皮的位置，既集合了赤身高蛋白質和低脂肪的特點，又有如大拖羅般蘊含EPA和DHA。

中拖羅壽司較赤身和大拖羅健康。（photo-ac）

想知道更多健康壽司排名，請參考下文：

壽司｜100位醫生票選10大健康壽司 大拖羅第7冠軍護骨助抗癌？