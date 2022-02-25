飯糰食譜｜將剩餘白飯做成焦脆三角飯糰！加入吞拿魚肉倍增美味

相信很多人都會很困擾，吃不完的飯到底要怎麼處理，雖然可以把剩飯做成炒飯，但如果每一次都有剩飯就一直吃炒飯也會很無聊。



這裡就為你介紹一道吃起來非常香脆可口的焦脆三角飯糰！外層焦脆的口感，內在還可以吃到紮實的飯和餡料，不吃吃看怎麼可以呢？

焦脆三角飯糰食譜（按圖👇👇👇）

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材料：

- 飯 - 兩碗

- 吞拿魚 - 一罐

- 芝麻 - 兩勺

- 鹽 - 少許

- 胡椒粉 - 少許



調料材料：

- 醬油 - 三勺

- 水 - 三勺

- 糖 - 兩勺

- 低聚醣 - 一勺



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步驟：

1. 首先在一碗大碗裡裝兩碗飯，再放入吞拿魚肉、芝麻、鹽和胡椒攪拌均勻。 *把吞拿魚罐頭裡多餘的油倒掉。

2. 接下來就把混好的飯做成三角形的模樣備用。

3. 準備一個平底鍋，將所有的調料材料醬油、水、糖和低聚醣順序倒入，稍微煮一下。

4. 最後將做好的三角飯糰放入平底鍋中，前後烤成脆脆黃金色就完成了。

這樣就輕鬆完成焦脆的三角飯糰啦！小編個人建議可以在吞拿魚裡添加Mayonnaise（蛋黃醬），又或是購買其他口味的吞拿魚罐頭。就算只有剩飯和吞拿魚也可以做出好吃的焦脆三角飯糰！

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