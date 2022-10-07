中式糖水卡路里｜9款糖水熱量排名　營養師分享食糖水減卡技巧

轉秋天風乾物燥，喉乾、乾咳、皮膚脫皮、腸燥、便秘逐漸浮現，多吃幾碗中式糖水來滋陰潤燥，但與此同時肥胖可能悄悄地找上門。9款常見的中式糖水，其中的熱量你知多少？營養師分享一個食糖水的小技巧，減卡路里之外又可品嚐不同口味。



9款中式糖水熱量 花生糊最肥

一般來說，中式糖水的熱量不會十分低，熱量可來自於糖分、脂肪、澱粉和蛋白質，大眾認知最多的是糖水中的糖分，煮糖水必會用到砂糖、冰糖等，它們帶給中式糖水不少卡路里，用糖的多寡有時取決於食材本身的口味，一些較淡或食材帶苦味的糖水，例如桑寄生蓮子蛋茶，用糖的分量可能增加來平衡味道。按營養師王敏寧（Mandy）解釋，糖水大致歸為三類，蛋白質類、澱粉質類及脂肪類。

1.蛋白質類糖水︰桑寄生蓮子蛋茶、腐竹雞蛋糖水等；腐竹是偏高脂肪的豆類食物，另外豆類糖水也提供了部分蛋白質。以上糖水的熱量來自蛋白質、糖分；雞蛋同時提供蛋白質，一隻雞蛋約為一份蛋白質。

2.澱粉質類糖水︰番薯糖水、紫米露、紅豆沙和綠豆沙等。以上糖水熱量來自澱粉、糖分。

3.脂肪類糖水︰花生糊、芝麻糊、杏仁茶、腐竹雞蛋糖水等，腐竹是偏高脂肪的豆類食物，其他則用堅果、種子類製成，蘊藏豐富的脂肪；還有用到椰汁煮的糖水，舉例是椰汁西米露，這些糖水的脂肪含量高，它們的熱量來自脂肪、糖分。

如果「間唔中」才吃一碗糖水，俗語說「少食多滋味」，兼可降燥滋潤一番；不過經常，甚至每晚飯後都吃糖水的民眾，小心糖分、熱量等爆標，以100克糖水來計算，Mandy提供了以下熱量參考︰

按圖了解9款常見中式糖水熱量（每100克計算，熱量由高至低排列）︰

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控制食用量 溝豆腐花減卡

然而，糖水舖一碗糖水不只100克，可能有300-350克，以上表列的熱量便乘以3、3.5來算，以芝麻糊 98千卡/100克為例，一碗300克的話是294千卡，一碗白飯的熱量約260千卡，明顯地芝麻糊比白飯熱量更高。小數怕長計，常吃中式糖水又關注肥胖、高血糖問題的人實在要謹慎。Mandy分享了一個較健康吃糖水的小技巧，舉例是吃豆腐花，它相對地健康，因為可以自行針酌用糖的分量；或是用豆腐花溝紅豆沙、豆腐花溝芝麻糊，可享用雙重口味之外，亦可減少本屬高卡糖水的熱量。

下圖要點重溫︰

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