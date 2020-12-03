【中式糖水食譜】腰果合桃糊潤腸抗衰老　1個簡單方速去合桃苦味

腰果合桃糊，堅果香，口感滑。在冬天轉冷，氣候乾燥之時，端來一碗溫暖滋潤的中式糖水，絕對是取暖恩物。現代人煮糖水，相比舊時輕鬆省力得多，一部攪拌機已妥妥當當，甚至可以自動加熱煮滾，糖水即倒即享用，腰果合桃糊固然是其中之一。

腰果合桃糊，潤腸通便，健腦益智。

腰果、合桃可單獨成主角煮糖水也適合，兩者口感及香味互相補足。腰果味道甜滑，合桃雖然香卻帶少許甘苦，因此用作煮糖水的話，可先用熱水汆燙合桃1-2分鐘，撈起瀝乾，去除合桃的苦澀味後，才下白鑊（不放油的鑊）跟腰果以小火炒香數分鐘備用。

用熱水先汆燙合桃1-2分鐘去除合桃的苦澀味，才下白鑊跟腰果以小火炒香。

炒好的腰果、合桃放入攪拌機內，加水，開高速攪拌成糊。若追求順滑的糖水口感，可用隔篩隔走或推開大的堅果顆粒；若喜歡有堅果咬口，可不用隔篩過濾。現在某些廚電品牌的攪拌機，已預設煮糖水模式，將堅果破壁粉碎，與熱滾水融為一體煮成滑溜糖水，厚為糊；薄為露，熱騰騰的中式糖水不消30分鐘已大功告成。

腰果合桃糊食譜

攝錄、攝影：楊帆、蕭文學

剪接：楊帆

健康小貼士︰

腰果有豐富油脂，可潤腸通便。另有豐富的蛋白質、礦物質及各類維他命等。中醫認為，腰果味甘，性平。《本草拾遺》︰「腰果主渴、潤肺、去煩、除痰。」 合桃含豐富的亞油酸甘油脂，幫助補充腦部所需營養，健腦益智。潤腸防便秘，而豐富的維他命E可抗衰老，增強皮膚彈性。中醫藥理上看合桃，性溫、味甘，入腎、肺經，有補腎固精，溫肺定喘，潤腸的作用。

滋潤的腰果合桃糊，不消30分鐘已完成。

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