飲茶貼士｜喝錯茶傷脾胃易失眠1壼是上限　2種體質綠茶紅茶點揀？

茶種眾多，根據茶葉不同的發酵程度及曬乾方法造就不同的茶種，簡單以三大種來舉例︰不發酵的綠茶、半發酵的烏龍茶、全發酵的紅茶。茶類的加工方法，亦會造成茶性功效有異，人應按自己的體質，喝對適合自己的茶，才對健康帶來好處，否則適得其反。



寒底vs熱底 你適合飲綠茶/紅茶？

茶葉的顏色深淺度也透露了端倪，較青的茶葉屬輕度發酵或不發酵如綠茶，適合熱天喝及「熱底」的人；重發酵的茶顏色較深，適合冷天喝及「寒底」的人。

按圖了解你適合飲綠茶或紅茶？

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手腳凍大便稀宜飲紅茶

註冊中醫師潘仲恆更深入地解釋「熱底」指熱性體質，例如常發熱、又怕熱、面通紅、易心煩、常便秘、糞乾燥、尿少偏黃、喜吃冰涼、常喝水卻仍覺口乾舌燥的人，適合喝屬性寒涼的茶︰綠茶、菊花茶。相反，「寒底」指寒性體質，例如覺得精神虛、易疲勞、面蒼白、唇色淡、手腳凍、易怕冷又易出汗、大便稀、小便清、少口渴、喜熱飲的人，適合喝屬性溫熱的茶︰紅茶。

按圖睇飲茶宜忌︰

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不可以茶代水，以免傷胃，每日最多飲一個茶壺分量，不宜太多。（吳鍾坤攝）

喝茶的好與壞 不可以茶代水

潘仲恆中醫師提醒，綠茶涼性，葉綠素含量較多，對腸胃刺激較大，胃潰瘍病者不能喝；脾胃虛弱的人不可過量喝，以免傷及脾胃。亦由於綠茶含豐富的兒茶素，可助細胞抗氧化、促進代謝，較適合減肥者飲用。

紅茶與綠茶相比，卻更能調理腸胃，最好在飯後喝，有消食養胃之用；大吃大喝後肚脹難受，喝點紅茶幫助消食化積，調理胃腸。在紅茶中加10克乾山楂，消食的作用會更好。至於，烏龍茶為中性，不寒不熱，適合大多數人飲用，因茶葉較粗，須用100℃的開水沖泡。

不論綠茶或紅茶，飲用熱的、新沖的茶，不宜冷泡或者樽裝。（iStock）

其次，茶、水相似卻仍然有異，茶中有咖啡因，有利尿作用，令體內水分更易排走，如果夏天現中暑徵狀或想預防中暑，此時應該喝水，不是喝茶，否則令脫水情況加劇。此外，如果怕影響睡眠，晚上也盡量不要喝茶。潘醫師最後提醒飲用熱的、新沖的茶，不宜冷泡或者樽裝，不論是綠茶還是紅茶，每日最多飲一個茶壺分量，不宜太多以免傷胃，亦不可以茶代水。