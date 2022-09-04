養生飲食｜美研究：每天2杯紅茶死亡風險降13％　宜冷茶或熱茶？

原來喝紅茶不只是可以當成下午茶愜意一下，還能延年益壽？



美國國家衛生研究院（NIH）附屬機構國家癌症研究所（NCI），針對飲用紅茶與死亡率的關係進行長期研究，發現每天喝兩杯（含）以上紅茶的人，因任何原因死亡的風險，比不喝的人降低9％至13％。該研究卅日（30／8）刊登於《內科醫學年鑑》。

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NCI使用「英國人體生物資料庫」（UK Biobank）的資料進行研究，共涉及四十九萬八○四三名年齡介於四十至六十九歲的英國男性和女性，其死亡數據則由英國國民保健署（NHS）提供。在這些人當中，有85％表示自己有喝茶習慣，其中89％是喝紅茶。

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研究結果顯示，每天喝兩杯（含）以上紅茶的人，死亡風險要比不喝茶的人降低9％至13％；而且無論飲用者是否也喝咖啡、是否在茶中添加糖分或奶品、喜歡喝冷茶或熱茶，或者人體代謝咖啡因的速度如何受到基因變異影響等，都呈現一樣的結果。此外，茶飲攝取量較高也與較低的心血管疾病、缺血性心臟疾病、中風死亡風險有關。美國國家癌症研究所（NCI）研究發現，每天喝兩杯以上紅茶的人，死亡風險降9％至13％。

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